В России стартовали продажи особенного Hyundai Solaris

В России стартуют продажи обновленного Hyundai Solaris в спецверсии Prosafety. Особую «четрырехдверку» укомплектовали целой россыпью систем безопасности. В перечне оснащения — шесть айрбэгов, шторки безопасности, комплекс управления курсовой устойчивостью, передние и задние парктроники, а также камера заднего вида и светодиодная оптика.
Кроме того, Solaris Prosafety щеголяет климат-контролем и системой дистанционного запуска мотора, а также подогревом всех кресел, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Картину дополняет информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, навигатором и голосовым помощником, а еще 16-дюймовые легкосплавные диски.
Кстати, безопасный «Солярис» вышел лимитированной партией в 2000 экземпляров и получил самый внушительный ценник, обогнавший даже прайс авто в максимальной комплектации. Так, новинка, приводимая в движение 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с. в сочетании с шестискоростной «механикой», оценивается в 1 196 000 рублей. Сравним: авто в базе обойдется в 765 000, а в «максималке» — в 1 061 000 «целковых».
Стоит напомнить, что указом Президента РФ вся страна ушла на каникулы из-за коронавируса, а вместе с ней, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», и дилерские шоу-румы и автосервисы. Но автомобили Hyundai можно забронировать через онлайн-сервис.