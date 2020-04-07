В России стартовали продажи особенного Hyundai Solaris

В России стартуют продажи обновленного Hyundai Solaris в спецверсии Prosafety. Особую «четрырехдверку» укомплектовали целой россыпью систем безопасности. В перечне оснащения — шесть айрбэгов, шторки безопасности, комплекс управления курсовой устойчивостью, передние и задние парктроники, а также камера заднего вида и светодиодная оптика.

Кроме того, Solaris Prosafety щеголяет климат-контролем и системой дистанционного запуска мотора, а также подогревом всех кресел, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Картину дополняет информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, навигатором и голосовым помощником, а еще 16-дюймовые легкосплавные диски.