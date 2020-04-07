В России стартовали продажи особенного Hyundai Solaris

Фото: Hyundai
Из-за прогрессирующей пандемии коронавируса, сегодня много внимания уделяется вопросам безопасности в каждой сфере жизнедеятельности. Вот и корейские автостроители не стали упускать этот аспект, запустив на российский рынок бюджетный Hyundai Solaris в особой — безопасной — спецверсии. Правда, от возможности заражения новой инфекцией она не защищает. «Фишки» машины, поступившей на рынок ограниченной партией, в другом.

В России стартуют продажи обновленного Hyundai Solaris в спецверсии Prosafety. Особую «четрырехдверку» укомплектовали целой россыпью систем безопасности. В перечне оснащения — шесть айрбэгов, шторки безопасности, комплекс управления курсовой устойчивостью, передние и задние парктроники, а также камера заднего вида и светодиодная оптика.

Кроме того, Solaris Prosafety щеголяет климат-контролем и системой дистанционного запуска мотора, а также подогревом всех кресел, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Картину дополняет информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, навигатором и голосовым помощником, а еще 16-дюймовые легкосплавные диски.

Кстати, безопасный «Солярис» вышел лимитированной партией в 2000 экземпляров и получил самый внушительный ценник, обогнавший даже прайс авто в максимальной комплектации. Так, новинка, приводимая в движение 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с. в сочетании с шестискоростной «механикой», оценивается в 1 196 000 рублей. Сравним: авто в базе обойдется в 765 000, а в «максималке» — в 1 061 000 «целковых».

Стоит напомнить, что указом Президента РФ вся страна ушла на каникулы из-за коронавируса, а вместе с ней, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», и дилерские шоу-румы и автосервисы. Но автомобили Hyundai можно забронировать через онлайн-сервис.

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8 апреля 2020
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