АВТОВАЗ будет оснащать автомобили новым «крутым» рулем

В общедоступной базе Федерального института промышленной собственности появились три свежих патента. Один — на мультифункциональное рулевое колесо для авто в начальных комплектациях с малым числом управляющих кнопок, второй — более навороченное с полным комплектом клавиш.
Судя по изображениям, «баранка» поможет управлять мультимедийной системой, смартфоном и громкой связью, а также круиз-контролем с ограничителем скорости и прочими функциями. Еще один патент защищает авторские права на рамку селектора АКП. Правда, похожая облицовка уже имеется у автомобилей семейства LADA Vesta. Вероятно, аналоги появятся и на других моделях завода.
По некоторым данным, до конца 2020 года линейку Vesta ждет болшой рестайлинг. Правда, порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Волжского автозавода эти сведения опровергли (впрочем, АВТОВАЗ никогда не выдает своих секретов о новинках раньше времени). Зато представители LADA нам намекнули, что, возможно, Vestaвскоре получит новую спецверсию.
Между тем, тольяттинскому предприятиюсейчас приходится решать иные проблемы. Как уточнял портал «АвтоВзгляд», сразу у четырех моделей — LADA Granta, Vesta, Largus и XRAY — обнаружился серьезный дефект мотора — 1,6-литрового 16-клапанника. Дилерам уже направлено предписание от автостроителя, говорящее о необходимости проверить агрегаты на предмет утечки масла из заглушек распредвала.