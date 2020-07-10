АВТОВАЗ будет оснащать автомобили новым «крутым» рулем

В общедоступной базе Федерального института промышленной собственности появились три свежих патента. Один — на мультифункциональное рулевое колесо для авто в начальных комплектациях с малым числом управляющих кнопок, второй — более навороченное с полным комплектом клавиш.

Судя по изображениям, «баранка» поможет управлять мультимедийной системой, смартфоном и громкой связью, а также круиз-контролем с ограничителем скорости и прочими функциями. Еще один патент защищает авторские права на рамку селектора АКП. Правда, похожая облицовка уже имеется у автомобилей семейства LADA Vesta. Вероятно, аналоги появятся и на других моделях завода.