LADA завлекает покупателей скидками по государственным и собственным программам

Российские власти продлили на 2021 год действие госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», предусматривающих скидку в размере 10% для тех, кто покупает свою первую машину или воспитывает одного или нескольких несовершеннолетних детей. Как показывает практика прошлых лет, воспользоваться этими предложениями вполне реально, они работают. Другой вопрос, что квот не так много, так что имеет смысл поторопиться.

Что же до других государственных программ, то потенциальным владельцам автомобилей LADA стоит также обратить внимание на льготное кредитование. Особые условия предлагаются тем, кто передает свою старую машину (в возрасте более 6 лет) в счет хотя бы частичной уплаты первоначального взноса. Поддерживают власти и тех, кто останавливает выбор на битопливных авто. Приобретая Vesta или Largus в модификации CNG, можно сэкономить до 138 000 рублей.