Сколько стоит в России «заряженный» Land Rover Defender

Самый мощный Land Rover Defender «вооружили» пятилитровым турбодвижком, развивающим 525 л. с. и 625 Нм крутящего момента — тот же агрегат ставится на флагманский Range Rover. В паре с мотором трудится восьмиступенчатый «автомат». И этот задорный тандем разгоняет короткобазный внедорожник до первой сотни всего за 5,2 секунды. Что же до максимальной скорости, то она составляет 240 км/ч.
Инженеры скорректировали настройки подвески и трансмиссии, а также установили новый самоблокирующийся задний дифференциал. Еще одна особенность Defender V8 — система Terrain Response с дополнительным режимом езды Dynamic. Ну и куда же без дизайнерских изысков. Экстерьер украсили «выхлопом» с четырьмя патрубками, 22-дюймовыми колесами, а довершают спортивный образ ярко-синие суппорты.
В салоне — кожаные сиденья с тканевыми вставками, четырехспицевое рулевое колесо, обтянутой алькантарой, накладки на пороги с подсветкой и логотипом V8. Аналогичное исполнение внутреннего убранства предлагается в более дорогой версии V8 Carpathian. За машину в эксклюзивном цвете Carpathian Grey с контрастными крышей, капотом и пятой дверью дилеры просят от 9 530 000 рублей.
Но и это еще не все. Помимо V8 и V8 Carpathian, британцы предлагают новую комплектацию XS, сменившую в линейке First Edition. Она доступна для внедорожников с 249-сильным «дизелем» и с 400-сильным бензиновым мотором — ценники стартуют от 6 511 000 и 7 017 000 «деревянных» соответственно.
Здесь покупатель может рассчитывать на независимую «пневму», системы управления подвеской Adaptive Dynamics и выбора режимов движения Terrain Response. Из прочих «плюшек» версии XS — матричные светодиодные фары, кресла с регулировкой в 12 направлениях, обогревом и памятью настроек, металлические накладки на порогах и обновленный мультимедийный комплекс Pivi Pro.