Сколько стоит в России «заряженный» Land Rover Defender

Самый мощный Land Rover Defender «вооружили» пятилитровым турбодвижком, развивающим 525 л. с. и 625 Нм крутящего момента — тот же агрегат ставится на флагманский Range Rover. В паре с мотором трудится восьмиступенчатый «автомат». И этот задорный тандем разгоняет короткобазный внедорожник до первой сотни всего за 5,2 секунды. Что же до максимальной скорости, то она составляет 240 км/ч.

Инженеры скорректировали настройки подвески и трансмиссии, а также установили новый самоблокирующийся задний дифференциал. Еще одна особенность Defender V8 — система Terrain Response с дополнительным режимом езды Dynamic. Ну и куда же без дизайнерских изысков. Экстерьер украсили «выхлопом» с четырьмя патрубками, 22-дюймовыми колесами, а довершают спортивный образ ярко-синие суппорты.