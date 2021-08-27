Российский рынок может лишиться LADA Granta и других бюджетных автомобилей

Чтобы автопроизводитель мог рассчитывать на государственную поддержку, уровень локализации должен достигать определенного уровня. А подсчитывается он балльным методом — «очки» начисляются за каждый узел, агрегат и компонент. Получается, что если в автомобиле в принципе нет мультимейдийной системы, подушек безопасности, электронных ассистентов водителя или чего-то другого, то он никак не может набрать нужное количество баллов.
Понимая это, Минпромторг в свое время ввел повышающий коэффициент, который позволял «бедным» моделям добирать недостающие «очки» и наравне конкурировать с более совершенными машинами (господдержка позволяет удерживать на адекватном уровне цены). Теперь же в министерстве задумались об отмене этой схемы — это следует из драфта готовящихся поправок, оказавшегося в распоряжении «Ъ».
Если Минпромторг действительно откажется от повышающего коэффициента, то автостроителям, имеющим в линейке бюджетные машины со скудным оснащением, придется делать выбор: доукомплектовывать автомобили, чтобы они теперь уже самостоятельно набирали нужное количество баллов (что повлечет рост цен), оставлять все как есть (опять же, цены вырастут, а иначе невыгодно) или же снимать такие модели с производства.
Короче говоря, для потребителя любой исход (кроме того, при котором Минпромторг не станет ничего менять) окажется неблагоприятным. По-настоящему доступных автомобилей на рынке и немного, а без повышающего коэффициента их не останется вовсе. Продажи новых легковушек начнут падать, зато наверняка «попрет» вторичный рынок. Хотя и «бэушки» в последнее время и без того дорожают рекордными темпами…