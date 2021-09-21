Hyundai сертифицировала в России сразу две «заряженные» модели

Hyundai Elantra N Line презентовали в августе: она сменила на боевом посту версию Sport — самую мощную модификацию «Элантры» предыдущего поколения.
За рубежом «подогретый» седан комплектуется 204-сильным T-GDI в 1,6 литра, шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. В России все может быть аналогично, кроме мощности мотора, сниженной до 199 л. с. для снижения транспортного налога.
Из прочих особенностей Elantra N Line, ориентированной на наш рынок — полузависимая задняя подвеска. В других странах «заряженный» седан располагает многорычажной конструкцией.
Что же до Hyundai i30 N, то его сертификат включает два типа кузова: хетчбэк и лифтбэк. Им положен двухлитровый T-GDI в двух вариантах форсировки — на 249 и 280 сил. В первом случае с движком трудится шестиступенчатая МКП, а во втором — либо «механика», либо восьмидиапазонный «преселектив». И если «спортивная» Elantra может питаться АИ-92, то «тридцатку» рекомендует кормить бензином с октановым числом не ниже 95.
Остается ответить на главный вопрос — когда же мы увидим эти автомобили в шоу-румах дилеров? Но эту информацию представители Hyundai пока не раскрывают. Не исключено, что корейцы вообще не планируют привозить автомобили к нам, а сертифицировали их так, на всякий случай.
«Элантру» мы, скорее всего, не дождемся — по крайней мере, версия Sport прошлого поколения у нас не продавалась, и вряд ли в Hyundai пересмотрят взгляды. А вот дорестайлинговый i30 N в Россию два года назад приезжал. Высоким спросом хот-хетч не пользовался, что тоже является аргументом против вывода обновленной модели на рынок, но шансов у него все же больше. Что ж, посмотрим.