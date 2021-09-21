Hyundai сертифицировала в России сразу две «заряженные» модели

Что же до Hyundai i30 N, то его сертификат включает два типа кузова: хетчбэк и лифтбэк. Им положен двухлитровый T-GDI в двух вариантах форсировки — на 249 и 280 сил. В первом случае с движком трудится шестиступенчатая МКП, а во втором — либо «механика», либо восьмидиапазонный «преселектив». И если «спортивная» Elantra может питаться АИ-92, то «тридцатку» рекомендует кормить бензином с октановым числом не ниже 95.

Остается ответить на главный вопрос — когда же мы увидим эти автомобили в шоу-румах дилеров? Но эту информацию представители Hyundai пока не раскрывают. Не исключено, что корейцы вообще не планируют привозить автомобили к нам, а сертифицировали их так, на всякий случай.

«Элантру» мы, скорее всего, не дождемся — по крайней мере, версия Sport прошлого поколения у нас не продавалась, и вряд ли в Hyundai пересмотрят взгляды. А вот дорестайлинговый i30 N в Россию два года назад приезжал. Высоким спросом хот-хетч не пользовался, что тоже является аргументом против вывода обновленной модели на рынок, но шансов у него все же больше. Что ж, посмотрим.