Российские автозаводы активно наращивают объемы производства

Наибольшее количество иномарок сошло с конвейера завода Hyundai в Санкт-Петербурге — предприятие выпустило более 234 000 машин, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Второе место досталось компании Toyota и ее площадке в Северной столице: 80 814 произведенных седанов и кроссоверов, +20% к прошлогоднему показателю. А третьими в этой гонке стали японцы из Nissan (и снова Петербург) — 45 040 легковушек, +17%.

Надо сказать, что прошлый год стал для отечественных автозаводов довольно богатым на «легковые» новинки — обновленные машины, а также модели следующих поколений (вспомним хотя бы Hyundai Creta и Renault Duster). Получили российскую прописку и совершенно новые автомобили — такие, как, скажем, Kia Carnival или Genesis GV70.

Что же до грузового сегмента, то там дела обстоят даже лучше: автопроизводители увеличили объем на 29,9%, выпустив порядка 186 000 машин. Лидером остается КамАЗ: с конвейера завода в Набережных Челнах сошло 44 136 грузовиков, что на 18% больше, чем годом ранее. Что на рынке большегрузов новенького? Например, «ГАЗель NN» и бескапотный среднетоннажный «Валдай Next» на ГАЗе, Isuzu Elf 8.0 в Ульяновске, следующее поколение Volvo FM в Калуге.