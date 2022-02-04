Самые крутые бронеавтомобили России, Украины и Китая

Для выполнения боевых задач бронемашины должны быть надежными, крепкими, защищенными со всех сторон, ремонтопригодными и иметь возможность установки различного навесного оборудования в виде крупнокалиберных пулеметов, а то и вовсе пушек и зенитных орудий. И такие есть во всех армиях мира, включая российскую.

«Тигр»

Итак, один из популярных внедорожных броневиков в российской армии — это арзамасский «Тигр». Его вес составляет 5,3 тонны. Под капотом — чужеземный (вражеский ли?) шестицилиндровый 180-сильный турбодизель Cummins B-180 объемом 5,9 литра, выдающий 180 л. с. и 650 Нм крутящего момента. Подвеска от БТР. В зависимости от комплектации он может перевозить от 4 до 10 человек, а также от 1200 до 1500 кг различных грузов. Есть межосевой дифференциал, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы и понижающий ряд передач.