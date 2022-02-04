Самые крутые бронеавтомобили России, Украины и Китая

Для выполнения боевых задач бронемашины должны быть надежными, крепкими, защищенными со всех сторон, ремонтопригодными и иметь возможность установки различного навесного оборудования в виде крупнокалиберных пулеметов, а то и вовсе пушек и зенитных орудий. И такие есть во всех армиях мира, включая российскую.
«Тигр»
Итак, один из популярных внедорожных броневиков в российской армии — это арзамасский «Тигр». Его вес составляет 5,3 тонны. Под капотом — чужеземный (вражеский ли?) шестицилиндровый 180-сильный турбодизель Cummins B-180 объемом 5,9 литра, выдающий 180 л. с. и 650 Нм крутящего момента. Подвеска от БТР. В зависимости от комплектации он может перевозить от 4 до 10 человек, а также от 1200 до 1500 кг различных грузов. Есть межосевой дифференциал, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы и понижающий ряд передач.
«Комбат»
Еще один представитель российских военных внедорожников — Т98 «Комбат». На долю этого внедорожника легла задача перевозить командный состав в условиях боевых действий. Внедорожник предлагается в двух вариантах исполнения: 5-местном по типу кузова седан и 12 местный универсал. Вес внедорожника составляет от 3,5 до 5,1 тонн. Толщина бронестекол — 5 см. Кузов — двойной, способен защитить пассажиров от выстрелов автомата «Калашникова», а также от последствий подрыва взрывных устройств и легко противостоит тарану.
А еще «Комбату» принадлежит мировой рекорд скорости для подобного класса автомобилей — 180 км/ч. А маневр «переставка» не кренясь внедорожник способен выполнить на скорости до 150 км/ч. Впрочем, и этот автомобиль собран на заморских, преимущественно американских запчастях.
Под капотом «Комбата» двигатель General Motors объемом 8,1 литр, способный выдавать до 400 л. с. Двигатель работает в паре с «автоматом» Allison. Раздатка — GM Autotrack. Передняя подвеска торсионная, сзади — рессорная. Тормоза, естественно, дисковые вентилируемые.
«Козак»
Весьма интересный экземпляр военного внедорожника от украинских инженеров. Весит такой 5,5 тонн. Оснащен турбодизельным двигателем Iveco, способным выдать 176 л. с. Внедорожник оборудован днищем кузова, способным защищать пассажиров от подрыва мин.
Сам же кузов сделан из трех частей, отдельных друг от друга. При наезде на мину, и подрыве, автомобиль можно восстановить, заменив поврежденный блок на новый. Вместимость внедорожника — 5 человек.
«ВЕПР»
Еще один представитель мира военных внедорожников из Украины — «ВЕПР» (не путать с отечественным «Вепрь»). Его конек — обилие современной электроники, бронекузов и пуленепробиваемое стекло. К слову, если выстрелить в «Вепря» из автомата калибра 7,62, то пуля превратится в лепешку.
Под капотом внедорожника двигатель совместного предприятия Iveco и «Мотор Сич» мощностью 136 л. с., способный разогнать его до 140 км/ч. Подвеска — пневматическая с возможностью подкачки. Таким образом, дорожный просвет можно регулировать, увеличив его до 60 см.
Dongfeng Armor
Китайцы так же не отстают в области строительства военных внедорожников. И Dongfeng Armor Crazy Soldier занял свое место в рядах НОАК. Внедорожник получил двигатель Cummins 4B TA A мощностью 140 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой «механикой». Есть и пониженный ряд передач.
Подвеска — независимая. Привод — постоянный полный. Внедорожник позволяет устанавливать различное навесное оборудование, начиная от систем связи и заканчивая мобильным зенитно-ракетным комплексом.