Как отсудить деньги за навязанные автодилером «допы»

Редкий дилер в нынешние «урожайные» времена готов поумерить пыл и принять заказ на «голый» автомобиль без лишних охранных систем, всевозможных защит, ковриков и прочих рейлингов на крыше. Зайдите в любой автосалон и попросите машину без «допов» — к бабке не ходи, откажут. В лучшем случае сошлются на перебои с поставками и приостановку приема заявок, в худшем — скажут прямо: нам нужно зарабатывать, так что либо так, либо никак.

Мало кто знает, но это — нарушение Закона РФ «О защите прав потребителей». В нем, во 2-м пункте 16-й статьи, говорится, что «обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)» запрещено. И, что самое интересное, «убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме».

Но как добиться этого самого возмещения убытков? Кому и куда жаловаться, если сей беспредел творится сплошь и рядом? Давайте разбираться.