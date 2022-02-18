Как отсудить деньги за навязанные автодилером «допы»

Редкий дилер в нынешние «урожайные» времена готов поумерить пыл и принять заказ на «голый» автомобиль без лишних охранных систем, всевозможных защит, ковриков и прочих рейлингов на крыше. Зайдите в любой автосалон и попросите машину без «допов» — к бабке не ходи, откажут. В лучшем случае сошлются на перебои с поставками и приостановку приема заявок, в худшем — скажут прямо: нам нужно зарабатывать, так что либо так, либо никак.
Мало кто знает, но это — нарушение Закона РФ «О защите прав потребителей». В нем, во 2-м пункте 16-й статьи, говорится, что «обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)» запрещено. И, что самое интересное, «убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме».
Но как добиться этого самого возмещения убытков? Кому и куда жаловаться, если сей беспредел творится сплошь и рядом? Давайте разбираться.
В первую очередь, если покупатель столкнулся с навязыванием дополнительного оборудования или сопутствующих услуг, следует напомнить напористому менеджеру о существовании вышеупомянутой статьи закона. Не помогло? Тогда идем к руководителю отдела продаж и преподаем краткий урок юриспруденции ему. Вероятнее всего, и это не даст нужного результата — консультанты в шоу-румах те еще акулы — но попробовать все же стоит.
Допустим, ситуация развивается по худшему сценарию, и дилер жестко ставит перед выбором: либо машина с «допами», либо катитесь… на метро. Если автомобиль действительно понравился, и единственное, что останавливает, это ощутимая переплата за ненужное оборудование, приобрести его можно, даже нужно. Ведь тогда клиент, помимо «колес», получит еще и законное право на ту самую компенсацию.
— Нужно направить жалобу на действия автодилера в Роспотребнадзор. К жалобе следует приложить копию договора и иных документов, подтверждающих факт «навязывания» продавцом дополнительных товаров/услуг (например, переписку с дилером). И в случае, если Роспотребнадзор установит факт нарушения со стороны автодилера, последний может быть привлечен к административной ответственности, — советует по просьбе портала «АвтоВзгляд» автовладельцам юрист Дарья Петрова.
«А зачем мне привлекать дилера к административной ответственности, если я просто хочу вернуть свои деньги?» — быть может, спросите вы. Отвечаем: протокол об административном правонарушении, постановление о назначении наказания и прочие материалы дела станут важным (или даже ключевым) доказательством вопиющей наглости дилера в рамках другого, второго спора — о взыскании убытков.
Какой-либо фиксированной компенсации за нарушения подобного рода закон не устанавливает. То есть в каждом конкретном случае он, в зависимости от обстоятельств и обоснований покупателя, индивидуален — сказать, на какую сумму можно рассчитывать по итогу судебных заседаний, сложно даже приблизительно. Кроме того, пострадавшему полагается и компенсация морального вреда — ее размер так же определяет суд.
И, что важно, все это действительно возможно на практике. Приведем в качестве примера выигранное буквально на днях дело в Красноярском крае. Там клиенту навязали за дополнительную плату программу помощи на дорогах. А когда он потребовал расторгнуть договор в одностороннем порядке и вернуть ему уплаченные средства, получил от подрядчика — оператора техпомощи — отказ.
Обманутый покупатель не сдался, пожаловался в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Там провели проверку, выявили откровенные нарушения. Продавца привлекли к административной ответственности, наказав штрафом в размере 10 000 рублей. А автовладелец получил без малого 400 000 целковых компенсации. Правда, «отдуваться» за навязывание услуг почему-то пришлось оператору помощи на дорогах, ну да ладно.
Мораль сей басни такова: бороться за свои права нужно обязательно. И неважно, кто пересекает границу дозволенного — дилер, сотрудник ГИБДД, страховщик, АМПП. Есть факт нарушения, обязательно подтвержденный документально — идем в суд. А иначе правоохранители, коммерсанты и прочие деятели так и будут на нас «ездить», вытягивая из кошелька кровно нажитые.
Правда, если есть такая возможность, лучше сразу — на первом этапе, при составлении досудебной претензии — заручиться поддержкой опытного адвоката. Важно помнить, что претензии сыплются в адрес дилерских центров без остановки. А потому руководители автосалонов нанимают «акул» не только в продавцы-консультанты, но и в юристы. Ну и, разумеется, нужно быть готовым к тому, что судебный процесс затянется на месяцы, а то и годы.