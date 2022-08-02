Кроссовер Geely Atlas нового поколения полностью рассекречен

Пару недель назад компания Geely опубликовала несколько изображений совершенного нового, революционного кроссовера FX11. Сейчас же выяснилось, что за этим кодовым обозначением скрывалось следующее поколение небезызвестного Atlas (Boyue в Поднебесной). Это стало очевидным, когда в Интернете появились «живые» снимки того самого FX11, замеченного на дороге — на его корме красовался шильдик Boyue L.
Со сменой поколения Geely Atlas преобразился кардинально. И хотя изначально предполагалось, что хитовый кроссовер позаимствует некоторые решения у старшего Monjaro, его дизайн абсолютно самобытен. Оригинальная безрамочная решетка радиатора, нетипичная для Geely форма передней и задней оптики, затемненные детали вместо привычного хрома. При этом новый «Атлас» будет крупнее своего предшественника (4670/1900/1705 мм).
В основу новинки легла модульная платформа CMA, разработанная инженерами Geely в тесном сотрудничестве со специалистами Volvo. На домашнем рынке Geely Atlas предложат с бензиновыми турбомоторами на 1,5 и 2,0 литра, а также гибридной силовой установкой. Прочие технические подробности станут известны позже — после официальной премьеры, которая должна состояться уже на днях.
На конвейер сменивший генерацию Geely Atlas встанет в ноябре. Со временем, вероятнее всего, он доберется и до России. Ведь даже несмотря на то, что эта модель утратила статус бестселлера марки в нашей стране, пропустив вперед Coolray и Tugella (согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)), спрос на нее довольно высокий. Но сначала мы должны увидеть Monjaro, который представители Geely обещали привезти в Россию до конца 2022 года.