Кроссовер Geely Atlas нового поколения полностью рассекречен

Пару недель назад компания Geely опубликовала несколько изображений совершенного нового, революционного кроссовера FX11. Сейчас же выяснилось, что за этим кодовым обозначением скрывалось следующее поколение небезызвестного Atlas (Boyue в Поднебесной). Это стало очевидным, когда в Интернете появились «живые» снимки того самого FX11, замеченного на дороге — на его корме красовался шильдик Boyue L.

Со сменой поколения Geely Atlas преобразился кардинально. И хотя изначально предполагалось, что хитовый кроссовер позаимствует некоторые решения у старшего Monjaro, его дизайн абсолютно самобытен. Оригинальная безрамочная решетка радиатора, нетипичная для Geely форма передней и задней оптики, затемненные детали вместо привычного хрома. При этом новый «Атлас» будет крупнее своего предшественника (4670/1900/1705 мм).