В Сети появились первые изображения большого кроссовера Chery Tiggo 9

Так, по мнению китайских дизайнеров из Ou Pao Pao, Chery Tiggo 9 получит безрамочную решетку радиатора в стиле Omoda C5, «острые» светодиодные ходовые огни, расположенные над блоком фар ближнего и дальнего света, и выдвижные ручки дверей а-ля Range Rover Velar. Кроме того, привлекает внимание необычное оформление пятой двери и задней оптики, при том, что «выхлоп» выглядит довольно посредственно.

Но, повторимся, это всего лишь рендеры — в реальности Chery Tiggo 9 наверняка будет выглядеть иначе. А как именно, узнаем не раньше 2023 года. Тогда же производитель раскроет и все технические подробности о новинке, хотя кое-что известно уже сейчас.