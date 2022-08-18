В Сети появились первые изображения большого кроссовера Chery Tiggo 9

Рендер: Weibo/Ou Pao Pao
То, что Chery работает над совершенно новым кроссовером Tiggo 9, уже не новость — слухи появились еще в прошлом году, а недавно в Сеть просочились и первые шпионские снимки закамуфлированной машины. Но дизайнеры пошли дальше: взяли эти фотографии за основу и «нарисовали» несколько рендеров, демонстрирующих возможный внешний вид новинки.
Кристина Извекова

Так, по мнению китайских дизайнеров из Ou Pao Pao, Chery Tiggo 9 получит безрамочную решетку радиатора в стиле Omoda C5, «острые» светодиодные ходовые огни, расположенные над блоком фар ближнего и дальнего света, и выдвижные ручки дверей а-ля Range Rover Velar. Кроме того, привлекает внимание необычное оформление пятой двери и задней оптики, при том, что «выхлоп» выглядит довольно посредственно.

Но, повторимся, это всего лишь рендеры — в реальности Chery Tiggo 9 наверняка будет выглядеть иначе. А как именно, узнаем не раньше 2023 года. Тогда же производитель раскроет и все технические подробности о новинке, хотя кое-что известно уже сейчас.

Рендер: Weibo/Ou Pao Pao

Например, «Девятку» построят на модульной платформе T2X, а по своим габаритам она будет не сильно крупнее ближайшего Tiggo 8 Pro. Если быть точнее, ее длина составит 4780 мм, ширина — 1920, высота — 1700, а колесная база — 2800 мм. Покупателям предложат несколько вариантов компоновки салона — с пятью, шестью и семью посадочными местами.

В движение кроссовер будут приводить 1,6- и 2,0-литровые моторы, сопряженные с семиступенчатым «роботом». Привод — передний или полный, сообщает портал «Китайские автомобили». Кроме того, в продажу поступит гибридная версия модели — с 1,5-литровым бензиновым двигателем и парой электромоторов с суммарной отдачей в 326 л. с. и 565 Нм крутящего момента.

К слову, Chery также готовит «заряженную» модификацию Tiggo 9. В список ее особенностей войдут двухлитровый мотор, восьмидиапазонный «автомат», пятиместный салон и, вероятно, всевозможные дизайнерские изыски.

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18 августа 2022
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