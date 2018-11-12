Пять самых больших парковок в мире

Самой большой парковочной площадкой, заслужившей место в Книге рекордов Гиннесса, стала территория рядом с одним из крупнейших торговых центров West Edmonton Mall в Канаде. Паркинг умещает одновременно сразу 20 000 автомобилей.

Еще одно волшебное место: автомобильный терминал в порту Бремерхафен на севере Германии, которому ежедневно приходится принимать тысячи новеньких авто только с завода. Стоянка занимает 50 га и может вместить до 120 000 машин.

На территории Соединенных штатов есть еще одна гигантская парковка, правда ее пришлось организовать в ходе последствий от урагана Сэнди. После бедствия в 2012 году на взлетно-посадочную полосу аэродрома в Кальвертоне поставили на хранение 15 000 поврежденных авто.

А вот на парковочном комплексе Лейпцигского зоопарка можно одновременно оставить 11 000 автомобилей. Само здание парковки выглядит довольно необычно: его стены выполнены из бамбуковых стеблей.

Кстати, и в Москве есть примечательная парковка, одна из крупнейших в Европе. Рядом с башней «Око» в деловом центре «Москва-Сити». Там 16-уровневая стоянка рассчитана более чем на 3400 мест. Только вот до Книги рекордов Гиннесса ей далеко так же, как УАЗу до качества сборки.