Обновленный Renault Duster для России представлен официально

Внешне Renault Duster нового модельного года ничем не отличается от своего предшественника. Что же до интерьера, то салон претерпел некоторые изменения. В частности, французы установили новое рулевое колесо, выполненное из материалов более высокого качества с хромированными элементами. В некоторых комплектациях предусмотрена «баранка», отделанная кожей, с кнопкой управления круиз-контролем и ограничителем скорости.

Что удобно, функция обогрева стекла теперь активируется посредством отдельной кнопки на центральной консоли. А при заказе опции ESP, кроме базовых электронных помощников — систем помощи при трогании на подъеме и контроля тяги — кроссовер комплектуется датчиком давления в шинах. Уже в версии Life машины располагают подушками безопасности пассажира, черными боковыми стойками и бортовым компьютером.

Кстати, о комплектациях. Отныне они называются по-другому: базовую Autentique переименовали в Access, Expression — в Life, Privilege — в Drive, а топовое исполнение Luxe Privilege — в Drive Plus.