Обновленный Renault Duster для России представлен официально

Компания Renault представила кроссовер Duster 2019 модельного года, производство которого уже стартовало на заводе марки в Москве. В шоу-румы дилеров посвежевший автомобиль поступит в конце февраля — цены автостроитель объявит чуть позже.
Внешне Renault Duster нового модельного года ничем не отличается от своего предшественника. Что же до интерьера, то салон претерпел некоторые изменения. В частности, французы установили новое рулевое колесо, выполненное из материалов более высокого качества с хромированными элементами. В некоторых комплектациях предусмотрена «баранка», отделанная кожей, с кнопкой управления круиз-контролем и ограничителем скорости.
Что удобно, функция обогрева стекла теперь активируется посредством отдельной кнопки на центральной консоли. А при заказе опции ESP, кроме базовых электронных помощников — систем помощи при трогании на подъеме и контроля тяги — кроссовер комплектуется датчиком давления в шинах. Уже в версии Life машины располагают подушками безопасности пассажира, черными боковыми стойками и бортовым компьютером.
Кстати, о комплектациях. Отныне они называются по-другому: базовую Autentique переименовали в Access, Expression — в Life, Privilege — в Drive, а топовое исполнение Luxe Privilege — в Drive Plus.
Renault Duster 2019 модельного года первым получил новую систему Radio Connect с отдельным регулятором громкости «шайбой», двумя USB-разъемами, штатной подставкой для смартфона (за дополнительную плату) и поддержкой цифрового радио DAB. С ней синхронизируется и приложение R&GO, посредством которого можно контролировать пробег и уровень топлива в баке, а также просматривать информацию о пройденном расстоянии и времени в пути.
У «Дастера» обновилась и мультимедийная система — посвежевшие кроссоверы оснащают новым информационно-развлекательным центром MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay. Его же устанавливают на Logan, Kaptur и автомобили семейства Sterway.
Renault Duster 2019 модельного года уже встал на конвейер московского завода компании, но продажи начнутся чуть позже — в конце февраля. Тогда же представители марки назовут цены на обновленный SUV. Напомним, сегодня за «Дастер» в базовом исполнении дилеры просят от 699 000 рублей.