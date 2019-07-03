Баварцы рассекретили новый BMW X6

BMW X6 свежей генерации построили на той же платформе CLAR, что и новый «Икс пятый», представленный прошлым летом. По сравнению с предшественником, купеобразный «паркетник» вытянулся на 26 мм (до 4935 мм) и стал шире на 15 мм (2004 мм). Подросла на 42 мм и колесная база (2975 мм). При этом автомобиль стал ниже, потеряв 6 мм (1696 мм).

Новый BMW X6 получил в распоряжение, как мы уже говорили, два бензиновых мотора — 530-сильный V8 для «эмки» X6 M50i и «шестерку» мощностью 340 л. с. для X6 xDrive40i. Среди дизельных агрегатов имеется мотор на 400 «лошадей», приводящий в движение авто с маркировкой X6 M50d, а также движок попроще — 265 «коней» (X6 xDrive30d). Все двигатели агрегатируются с восьмискоростным «автоматом» и фирменной системой полного привода.

Для авто доступен Offroad-пакет с возможностью переключения режимов движения по снегу, песку, гравию или камням. Правда, модель в М-исполнении лишена возможности установить такую систему. Кроме того, в списке опций кроссовера найдется пневмоподвеска, позволяющая менять дорожный просвет на 80 мм.