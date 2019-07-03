Баварцы рассекретили новый BMW X6

Фото: BMW
Готовясь вывести на рынок BMW X6 третьего поколения, баварцы представили кроссовер официально. Автомобиль получил новую внешность, стал длиннее, шире и ниже. А также «разжился» новыми моторами — двумя бензиновыми и парой дизелей.
Светлана Ермолаева

BMW X6 свежей генерации построили на той же платформе CLAR, что и новый «Икс пятый», представленный прошлым летом. По сравнению с предшественником, купеобразный «паркетник» вытянулся на 26 мм (до 4935 мм) и стал шире на 15 мм (2004 мм). Подросла на 42 мм и колесная база (2975 мм). При этом автомобиль стал ниже, потеряв 6 мм (1696 мм).

Новый BMW X6 получил в распоряжение, как мы уже говорили, два бензиновых мотора — 530-сильный V8 для «эмки» X6 M50i и «шестерку» мощностью 340 л. с. для X6 xDrive40i. Среди дизельных агрегатов имеется мотор на 400 «лошадей», приводящий в движение авто с маркировкой X6 M50d, а также движок попроще — 265 «коней» (X6 xDrive30d). Все двигатели агрегатируются с восьмискоростным «автоматом» и фирменной системой полного привода.

Для авто доступен Offroad-пакет с возможностью переключения режимов движения по снегу, песку, гравию или камням. Правда, модель в М-исполнении лишена возможности установить такую систему. Кроме того, в списке опций кроссовера найдется пневмоподвеска, позволяющая менять дорожный просвет на 80 мм.

Помимо тележки, «Икс шестой» унаследовал от соплатформенника и характерные элементы внешности: крупную угловатую радиаторную решетку, массивные воздухозаборники, хищный «прищур» фар.

Среди систем активной безопасности найдется адаптивный круиз-контроль, умеющий оттормаживать авто перед препятствием, различающий пешеходов и велосипедистов. Крайне удобную в условиях городских пробок функция Stop & Go можно получить за доплату. Есть в списке помощников и системы, предупреждающие о столкновении сзади, а еще ассистенты, отслеживающие движение в пределах разметки, а также предупреждающие о перекрестках и приоритах дорог и знаков.

Новинка встанет на конвейер в американском Спартанбурге, как, собственно, и его предшественник. Продажи авто стартуют в предстоящем ноябре.

Напомним, что в России представлен «паркетник» второго поколения с двумя бензиновыми моторами и тремя дизельными — на выбор — с диапазоном мощностей от 249 до 450 л. с. Ценник стартует от 5 260 000 рублей.

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3 июля 2019
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