Китайцы показали салон новейшего кроссовера Geely

Кроссовер Geely Icon, выросший из одноименного концепта, судя по фото, получит цифровую приборную панель и мультимедийный комплекс с большим экраном. Через весь салон на уровне груди водителя дизайнеры установили полосу подсветки.
К слову, над созданием автомобиля трудилась команда художников под руководством британца Питера Хорбери, экс-дизайнера Volvo.
Внутри авто, ранее известного под заводским индексом SX12, нашлось место для трех десятков всевозможных ящичков и карманов под хранения мелочевки. В том числе и в отделке центрального тоннеля, где расположились два небольших отделения для смартфонов.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», Geely Icon построят на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), разработанной совместно с инженерами Volvo. Компактный «паркетник» в длину дотянет до 4350 мм, в ширину — до 1810 мм при высоте в 1615 мм и колесной базе в 2640 мм.
Ожидается, что на домашнем рынке переднеприводный Geely Icon оснастят 177-сильным мотором с наддувом объемом 1,5 л и семискоростным «роботом» со сдвоенным сцеплением. Автомобиль приедет к дилерам до конца года. Но в данном случае речь о рынке КНР. Наверняка, новинка будет доступна и за пределами Поднебесной. Но официальной информации об этом пока нет.
Между тем, китайский автостроитель в ближайшее время представит российским потребителям еще одну новинку сегмента SUV — Geely Coolray. Кроссовер планирует повоевать за целевую аудиторию с корейским бестселлером — Hyundai Creta.