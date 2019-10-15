Китайцы показали салон новейшего кроссовера Geely

Кроссовер Geely Icon, выросший из одноименного концепта, судя по фото, получит цифровую приборную панель и мультимедийный комплекс с большим экраном. Через весь салон на уровне груди водителя дизайнеры установили полосу подсветки.

К слову, над созданием автомобиля трудилась команда художников под руководством британца Питера Хорбери, экс-дизайнера Volvo.

Внутри авто, ранее известного под заводским индексом SX12, нашлось место для трех десятков всевозможных ящичков и карманов под хранения мелочевки. В том числе и в отделке центрального тоннеля, где расположились два небольших отделения для смартфонов.