Кроссовер Jaguar E-Pace готовится к обновлению

Снимки обновленного Jaguar E-Pace, обнародованные американским изданием Motor1, сделаны где-то на дорогах британского Мидленда. Судя по всему, автомобиль ждут незначительные изменения: перелицованные бамперы и новая оптика. Возможно, «паркетник» удивит еще чем-то, что скрывает камуфляжная пленка.
Ожидается, что маленький E-Pace, переживший фейслифтинг, дебютирует во второй половине следующего года. И будет представлен, как авто 2021 модельного года. О технических характеристиках новинки пока ничего неизвестно.
Напомним, в России сегодня доступен E-Pace, добравшийся до нашего рынка прошлым летом. В моторной гамме фигурируют три двухлитровых дизеля мощностью 150, 180 и 240 л. с., а также пара бензиновых движков того же объема с отдачей в 200 и 249 «лошадей». Кроме того, имеется и 300-сильный агрегат на легком топливе. Все они выступают с девятискоростным «автоматом» и полным приводом.