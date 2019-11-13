Кроссовер Jaguar E-Pace готовится к обновлению

Снимки обновленного Jaguar E-Pace, обнародованные американским изданием Motor1, сделаны где-то на дорогах британского Мидленда. Судя по всему, автомобиль ждут незначительные изменения: перелицованные бамперы и новая оптика. Возможно, «паркетник» удивит еще чем-то, что скрывает камуфляжная пленка.

Ожидается, что маленький E-Pace, переживший фейслифтинг, дебютирует во второй половине следующего года. И будет представлен, как авто 2021 модельного года. О технических характеристиках новинки пока ничего неизвестно.