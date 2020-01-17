Названы комплектации компактного кроссовера Skoda Karoq для России

В первую очередь россияне увидят Skoda Karoq в средней и старшей комплектациях Ambition и Style. Такой «паркетник» приводится в движение 150-сильный турбомотором объемом 1,4 л, трудящимся в связке с восьмискоростным «автоматом» и передним приводом. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», ценник на него будет начинаться от 1 515 000 рублей.

Во второй половине года наших соотечественников порадуют «Кароком» в базовой комплектации Active с 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 110 л. с., собираемым, к слову сказать, в Калуге. Движок агрегатирован с пятиступенчатой МКП, передающей тягу на переднюю ось. Тогда же появится авто и в полноприводном варианте с наддувным двигателем и шестидиапазонной DSG.