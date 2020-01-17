Названы комплектации компактного кроссовера Skoda Karoq для России

В первую очередь россияне увидят Skoda Karoq в средней и старшей комплектациях Ambition и Style. Такой «паркетник» приводится в движение 150-сильный турбомотором объемом 1,4 л, трудящимся в связке с восьмискоростным «автоматом» и передним приводом. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», ценник на него будет начинаться от 1 515 000 рублей.
Во второй половине года наших соотечественников порадуют «Кароком» в базовой комплектации Active с 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 110 л. с., собираемым, к слову сказать, в Калуге. Движок агрегатирован с пятиступенчатой МКП, передающей тягу на переднюю ось. Тогда же появится авто и в полноприводном варианте с наддувным двигателем и шестидиапазонной DSG.
Skoda Karoq Ambition комплектуется светодиодной оптикой, «противотуманками» и рейлингами черного цвета. Покупателя также порадуют помощник подъема в горку, система курсовой устойчивости и круиз-контроль с ограничителем скорости. Не лишними будут и датчик дождя, задние парктроники и защита картера.
В салоне владельца встретят мультимедийный комплекс Swing с 6,5-дюймовым монитором, восемью динамиками и громкой связью для телефона, а также двухзонный климат-контроль, передние кресла с обогревом и руль в кожаной оплетке.
Между тем, Karoq обещает стать крайне перспективным. Судить об этом можно по итогам продаж: при общей стагнации рынка, компания Skoda за год смогла увеличить сбыт на 9%. А более крупный и, следовательно, дорогой Kodiaq стал популярнее более, чем в два раза (+54,4%), попав в ТОП-10 самых ходовых «паркетников». Следует предположить, что новинка вызовет ажиотаж и в России.