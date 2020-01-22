В России скоро закончатся кроссоверы Renault Duster

На складах почти не осталось Renault Duster в наиболее востребованных комплектациях, как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой сразу на двух дилеров. Как оказалось, французы не были готовы к серьезному росту продаж в последний месяц прошлого года.

Напомним, что ажиотаж связан в основном с январским подорожанием из-за увеличившегося утильсбора. Так что покупатели поспешили к ритейлерам за новыми машинами, не дожидаясь, пока цены ударят по карманам. К слову, они не прогадали: с начала года, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», подняли прайсы по меньшей мере 18 брендов, среди них и Renault.

Нерасторопным покупателям отчаиваться не стоит. В марте начнутся продажи Renault Duster 2020 модельного года, чьи цены уже объявлены. Так, свеженькие «Дастеры» обойдутся в 741 000 рублей, а прайс на авто прошлого года стартует от 719 000.

Но, пока вокруг нехватки прошлогодних паркетников бушуют нешуточные страсти, возникает закономерный вопрос: а не пора ли привезти в Россию Duster второго поколения. К примеру, в Европе такой кроссовер уже давно в ходу, а дилеры соседней Украины получили «новинку» два года назад.