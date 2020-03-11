В Россию едет кроссовер Toyota Highlander нового поколения

В общедоступной базе Росстандарта опубликовали новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС): японцы готовятся запустить в продажу четвертый Toyota Highlander. Автомобиль оснастят хорошо знакомым 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 249 л. с. Отметим, что для рынка США модель получила тот же мотор, форсированный до 295 «лошадей».

Аккомпанирует движку восьмискоростной «автомат». Передняя подвеска новинки — независимая пружинная типа McPherson, а задняя — независимая пружинная рычажная с гидравлическими амортизаторами.

Согласно документу, новый Highlander для россиян в длину будет достигать 4966 мм, в то время как американская версия растянулась на 4950 мм. Ширина авто доходит до 1930 мм при высоте в 1755 мм и колесной базе в 2850 мм.