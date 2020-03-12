В Китае стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 7 Pro: приедет ли он в Россию?

Компактный Chery Tiggo 7 Pro, представленный на «поднебесном» рынке, внешне и технически совершенно непохож на «семерку», предложенную сегодня нашему брату. Новинка щеголяет более массивной решеткой радиатора, лишившейся хромированной поперечины по центру. Оптика, бамперы и форма кузовных деталей тоже иные.

Задние фонари объединены горизонтальной светодиодной полосой в духе Tiggo 8 — нового флагмана, чьи продажи в России стартовали в конце февраля. Кроме того, авто в варианте Pro получил двухцветную окраску кузова с черными стойками и крышей.