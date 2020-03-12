В Китае стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 7 Pro: приедет ли он в Россию?

Фото: autohome.com.cn
Кроссовер Chery Tiggo 7 в версии Pro, обещанный российским покупателям в 2020 году, начали продавать на родном рынке. Чем блеснул новый паркетник, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Компактный Chery Tiggo 7 Pro, представленный на «поднебесном» рынке, внешне и технически совершенно непохож на «семерку», предложенную сегодня нашему брату. Новинка щеголяет более массивной решеткой радиатора, лишившейся хромированной поперечины по центру. Оптика, бамперы и форма кузовных деталей тоже иные.

Задние фонари объединены горизонтальной светодиодной полосой в духе Tiggo 8 — нового флагмана, чьи продажи в России стартовали в конце февраля. Кроме того, авто в варианте Pro получил двухцветную окраску кузова с черными стойками и крышей.

Фото: autohome.com.cn

Новинку оснастили 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л. с., сочетающимся с семискоростным «роботом». Привод традиционно — только передний. По габаритам Tiggo 7 Pro перерос своего собрата: на 68 мм в длину (4500 мм), на 5 мм в ширину (1842 мм) и на 76 мм в высоту (1746 мм). Ценник начинается от 79 900 юаней. По актуальному курсу, прайс можно приравнять к 853 000 рублей.

Ребята из КНР, как писал портал «АвтоВзгляд», обещали привезти Tiggo 7 Pro нашим соотечественникам в третьем квартале 2020 года. Но эпидемия нового коронавируса вполне может разрушить эти планы.

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12 марта 2020
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