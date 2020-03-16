Названы все комплектации и дата начала продаж в России нового кроссовера Geely

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Geely, живые Coolray приедут к дилерам 26 марта. И продаваться машина будет не только в топовом исполнении, как предполагалось ранее, а сразу в трех комплектациях: Comfort, Flagship, Flagship Sport.
В движение «Кулрей» приводится 1,5-литровым турбодвижком мощностью 150 сил и крутящим моментов в 255 Нм. Сопряжен мотор с семискоростным «роботом» о двух сцеплениях. Привод — безальтернативный передний.
Позднее в шоу-румы приедет автомобиль в базовом варианте оснащения Standart, где найдутся шесть подушек безопасности, круиз-контроль, а также мультимедийно-развлекательный центр с большим 10,25-дюймовым тачскрином, умением дружить со смартфонами и стереосистемой. Разумеется, не обошлось без пакета теплых опций. В частности, подогрева руля, всех сидений без исключения, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя «дворников».
Из прелестей бытия в новом кроссовере Geely Coolray можно отметить электронную помощницу при старте и спуске на склоне, цифровой щиток приборов, возможность настройки органов управления под каждого водителя индивидуально, панорамный люк, а также 12 сенсоров и камеры кругового обзора. Согласитесь, весьма недурно для автомобиля бюджетного ценового сегмента.
Правда, официально цены пока не названы. Однако точно известно, что дороже 1 500 000 рублей Coolray стоить не будет. Кстати, обозреватель портала «АвтоВзгляд» Вячеслав Василенко уже познакомился с амбициозной китайской новинкой — о первых впечатлениях и прочих подробностях расскажем в самое ближайшее время. Следите за публикациями.