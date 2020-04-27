В России стартовали продажи обновленного кроссовера Changan CS75FL

Свежий CS75FL щеголяет светодиодными дневными ходовыми огнями, фарами и «противотуманками», а также боковыми зеркалами с сервоприводом и легкосплавными дисками диаметром 17 дюймов для авто в переднеприводных вариантах и 18-дюймовыми дисками — для полноприводных кроссоверов.

В списке базового оснащения паркетника, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», числятся мультируль, кондиционер, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, восемью динамиками и возможностью интеграции смартфона через Bluetooth, а также две фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира.

Повторимся, что в российских регионах, где шоу-румы по-прежнему открыты, Changan CS75FL можно приобрести и уехать на авто от дилера. Но большинство ритейлеров сегодня работают в онлайн-режиме, где новинку пока можно лишь заказать. Стоимость авто стартует от 1 449 900 рублей.