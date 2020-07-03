Представлен обновленный кроссовер Bentley Bentayga

Решетка радиатора Bentley Bentayga 2021 модельного года стала немного массивнее и расположилась под иным углом. Головная оптика, хоть и сохранила овальную форму, обзавелась совершенно иной структурой, выполненный, по словам разработчиков, под граненый хрусталь. Именно такими фарами и дневными ходовыми огнями британцы наделили свое знаменитое купе.
Заднюю часть Bentayga художники переделали кардинально: место прямоугольных фонарей заняли эллипсовидные, полностью переехавшие на крышку багажника. А последняя в свою очередь стала шире. Номерной знак сместился на бампер.
В салоне обновились передняя панель, руль и дверная обшивка. Кроме того, автомобиль укомплектовался новыми креслами с вентиляцией и «мультимедийкой» нового поколения с 10,9-дюймовым тачскрином. Пассажирам заднего ряда тоже повезло: пространство для их ног подросло на 10 см.
Рестайлинговый Bentley Bentayga, получивший дополнительные варианты отделки интерьера, презентовали пока в модификации с бензиновым четырехлитровым V8 с двойным наддувом мощностью 550 л. с. Позднее британцы представят модель в версиях plug-in Hybrid с бензин-электрической силовой установкой и Speed с движком W12, развивающим до 635 сил.
Между тем, в отставку ушел Bentley Mulsanne — флагманский лимузин марки. Главенствующее место в продуктовой линейке занял Flying Spur. Вместе с моделью, кстати, как сообщал портал «АвтоВзгляд», в историю ушел легендарный V8 объемом 6,75 л, выпускающийся более 60 лет.