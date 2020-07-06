Новейший Mercedes-Benz GLB приехал к российским дилерам и подорожал

Mercedes-Benz GLB дебютировал осенью 2019 года на автосалоне во Франкфурте — в те счастливые докоронавирусные времена, когда любой желающий мог, посетив мотор-шоу лично, живьем увидеть все автомобильные новинки.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», GLB возвели на одной платформе с A-классом. В его распоряжении на нашем рынке — два бензиновых мотора мощностью 163 и 224 л. с., а также пара дизельных движков с отдачей в 150 и 190 «лошадей». Младший на легком топливе сочетается с семиступенчатым «автоматом» и передним приводом, остальные агрегатированны с восьмискоростной АКП, передающей тягу на обе оси.
Стоит отметить, что растиражированное СМИ известие о том, что Mercedes-Benz GLB, чья сборка налажена на заводе в Мексике, уже имеются у дилеров, официально пока не подтверждено. Но можно предположить, что совсем скоро ребята из Штутгарта сообщат об этом публично.
Кстати, с тех пор как на компактный кроссовер повесили рублевые ценники, последние успели подрасти. В марте прейскурант начинался от 2 520 000 ₽, а сейчас он поднялся до 2 590 000 «целковых». А паркетник, оснащенный наиболее производительным мотором, оценивается уже в 3 430 000 рублей вместо 3 340 000.