KIA Ceed получил экономичный мотор и «умную» коробку передач

Стартер-генератор вместе с аккумулятором помогают экономить топливо и снизить загрязняющие выбросы CO2, кроме того, содействует основному мотору, добавляя крутящий момент, например, при разгоне. Батарейка заряжается с помощью рекуперации. Такие силовые установки собирают на европейском заводе в Жилине.

Вместе с мягко-гибридным движком (исключительно с ним) работает «интеллектуальная» ручная коробка передач iMT, где педаль и привод сцепления связаны не механически, а с помощью электронных сигналов. «Умная» МКП при движении накатом незаметно для водителя отключает ДВС, оставляя только стартер-генератор, а потом вновь запускает, когда «рулевой» нажимает на педаль акселератора или тормоза. Тем самым снижается выброс углекислого газа еще на 3%.

KIA Ceed с обновками доступны пока лишь в некоторых странах Европы. Увы, российским потребителям такие авто пока не светят. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе бренда, в настоящий момент планов по запуску MHEV в нашей стране нет. Кстати, в третьем квартале 2020 года обновится линейка KIA Rio и тоже обзаведется интеллектуально-экологичными агрегатами.