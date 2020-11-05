Корейцы заплачут: первый тест премиального кроссовера Cheryexeed TXL

Надо отдать должное Chery Automobile: в столь непростое время производитель выводит на российский рынок не просто новую модель, а целый бренд. Так что для начала давайте разберемся именно с ним.
Без пробела
В Китае Chery уже в 2018 году начала продажи машин под собственным суббрендом Exeed. Для нашего рынка название адаптировали, и получилось Cheryexeed. Под ним станут продвигать автомобили топовой линейки, и первой машиной стал полноприводный кроссовер TXL, созданный на новой платформе M3X. «Тележка» получилась универсальной. На ней можно производить широкую гамму моделей — от седанов до полноразмерных кроссоверов. Так что она имеет шанс стать основной для Chery в будущем.
Побывав на презентации нового автомобиля, прихожу к выводу, что производители из Поднебесной хотят избавить себя от имиджа пресловутой «китайщины». А он висит как проклятие еще с тех пор, когда первые машины из Поднебесной попали на наш рынок.
Теперь платформы и сами автомобили проектируют привлеченные из Европы инженеры, а множество узлов и агрегатов поставляют именитые производители. Скажем, в команду Chery перешли специалисты из BMW и Jaguar Land Rover, а в списке поставщиков комплектующих значатся Bosch и BorgWarner.
Кузовные работы
Внешне Cheryexceed TXL смотрится симпатично. Если захотеть, конечно, можно найти некоторое сходство с британским Range Rover Velar, но сейчас трудно встретить по-настоящему оригинальный кроссовер.
Автомобиль привлекает огромной решеткой радиатора, узким разрезом светодиодных фар и вполне европейским дизайном кузова. Но от мелких огрехов сборки все же уйти не удалось. Между задними фонарями и, собственно, бампером, видны щели. Для премиальной машины — непростительно. Но попробуйте объяснить это китайцам…
Среда обитания
Оглядывая салон, понимаю, что команда дизайнеров неплохо постаралась. Теперь внутренний мир китайского кроссовера не отличить от интерьера корейского или японского автомобиля. И я не шучу.
В распоряжении водителя графическая панель приборов, а в центре передней панели — 10-дюймовый сенсорный дисплей. В общем, все сделано по последней моде, но лично мне хочется больше вариантов оформления «приборки», да и центральный монитор мог бы быстрее реагировать на касания пальцев.
А вот к креслам претензий нет. У них симпатичная обивка, электрорегулировки с памятью настроек и неплохая боковая поддержка. Достаточна и регулировка поясничного подпора. Обогрев двухуровневый, тем не менее, прогревается обивка быстро.
Заглядываю на задний ряд. Тут очень просторно и это неудивительно, ведь колесная база Cheryexceed равна 2800 мм. По этому показателю он обгоняет Hyundai Santa Fe, но чуть недотягивает до KIA Sorento.
Тоннель в ногах небольшой, значит третьему седоку будет куда пристроить ноги. А еще тут есть подлокотник с двумя подстаканниками и зарядки для гаджетов. Обогрева дивана нет, а ведь эту опцию все чаще предлагают конкуренты. Причем даже в классе бюджетных автомобилей.
Агрегатоноситель
Кнопкой завожу 1,6-литровый наддувный мотор с отдачей 186 сил, перевожу селектор роботизированной трансмиссии в D и отправляюсь в путь. С таким силовым агрегатом TXL выделяется, ведь в классе крупных кроссоверов — те же корейцы — предлагают «атмосферники» и классические «автоматы». Похоже, что Chery решила пойти тропой немецких компаний. Удачное ли это решение, покажет время, а пока вкратце о моторе.
Двигатель 1,6TGDI относится к третьему поколению агрегатов Acteco. Это плод сотрудничества Chery с австрийской компанией AVL. Рядный четырехцилиндровый агрегат с двумя распредвалами и прямым впрыском разгоняет TXL до первой «сотни» за 9,8 секунд.
Семиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями поставляет компания Getrag. Настройкой агрегата инженеры занимались в содружестве со специалистами United Electronics и Starway Technology Center.
Время открытий
В городе поначалу кажется, что вместо «робота» в машине стоит вариатор, уж очень неторопливо разгоняется кроссовер. Это не портит картину, ведь играть в светофорные гонки на таком крупном автомобиле просто глупо. За городом и на обгонах, «коробка» работает без нареканий. А в спорт-режиме машина становится резче и собраннее.
Схема подвесок Cheryexceed TXL стандартна для кроссоверов. Спереди стоит Мак-Ферсон, а сзади «многорычажка». Ходовую настроили просто отлично. По плавности хода китаец вполне может потягаться с той же «Санта Фе», но TXL чуть мягче глотает дорожные неровности.
Продольной раскачки на дорожных волнах нет. Машина четко стоит на прямой и даже на высокой скорости ее не приходится корректировать рулем. На бездорожье ходовая также не пасует. Я проехал и по размытой грунтовке, и по колейной дороге. Пробоев ни разу не было. Хоть трясло изрядно. Да и муфту не перегрел, а ведь побуксовать пришлось прилично.
Если говорить про управляемость, то это, конечно, не Volkswagen, но уже где-то близко. Руль достаточно информативен, и у него неплохая обратная связь. Так что при маневрах не надо крутить «баранку», словно штурвал.
Прежние вопросы
«Прайс» на Cheryexceed TXL в базовой версии Luxury начинается от 2 069 900 рублей, а топовая Flagship стоит 2 219 900 рублей. В перечне оборудования значатся 19-дюймовые колеса, панорамная крыша, системы кругового обзора и контроля слепых зон, автопарковщик и другие «плюшки». Богато, но многие покупатели до сих пор не готовы отдать за машину из Китая такие деньги. А вот за «корейцев» уже готовы. Так что Chery нужно ломать это предубеждение. К сожалению, быстро подобная работа не делается.
Еще одни вопрос о надежности надувного мотора и «робота». На него можно будет ответить через пару лет, когда появится хоть какая-то статистика. Добавим к этому традиционно низкую ликвидность машин из Поднебесной на вторичном рынке. С этим тоже надо что-то делать, ведь если потери в цене окажутся слишком большими, покупатели будут определенно выбирать «корейцев». А то и вообще машины классом ниже, но более всотребованные на «вторичке».
Если отбросить все предубеждения, то можно сказать, что Cheryexceed TXL получился добротным кроссовером с хорошо настроенной подвеской. Тут производитель сделал большой шаг вперед. Осталось поменять психологию покупателей, а это ой как непросто.