Корейцы заплачут: первый тест премиального кроссовера Cheryexeed TXL

Надо отдать должное Chery Automobile: в столь непростое время производитель выводит на российский рынок не просто новую модель, а целый бренд. Так что для начала давайте разберемся именно с ним.

Без пробела

В Китае Chery уже в 2018 году начала продажи машин под собственным суббрендом Exeed. Для нашего рынка название адаптировали, и получилось Cheryexeed. Под ним станут продвигать автомобили топовой линейки, и первой машиной стал полноприводный кроссовер TXL, созданный на новой платформе M3X. «Тележка» получилась универсальной. На ней можно производить широкую гамму моделей — от седанов до полноразмерных кроссоверов. Так что она имеет шанс стать основной для Chery в будущем.