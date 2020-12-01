Новый Peugeot 2008 приехал в Россию: первое знакомство

Кроссоверу Peugeot 2008, ориентированному на отечественный рынок, положены два 1,2-литровых трехцилиндровых бензиновых турбомотора семейства PureTech — мощностью 100 и 130 л. с. Младшему аккомпанирует шестиступенчатая «механика», в то время как старший работает в паре с шестидиапазонным «автоматом». Привод — безальтернативно передний.

Уже в базовой комплектации Active кроссовер оснащается датчиками контроля давления в шинах, круиз-контролем с функцией ограничения скорости, задними парктрониками, мультифункциональным рулевым колесом, обогревом форсунок омывателя и передних кресел, ассистентом при экстренном торможении, мультимедиа-комплексом с 7-дюймовым тачпадом.

2008-й в простейшем исполнении доступен, как с движком о 100 и 130 «скакунах». В первом случае дилеры попросят от 1 599 000 рублей, а во втором — от 1 739 000.