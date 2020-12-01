Новый Peugeot 2008 приехал в Россию: первое знакомство

Кроссоверу Peugeot 2008, ориентированному на отечественный рынок, положены два 1,2-литровых трехцилиндровых бензиновых турбомотора семейства PureTech — мощностью 100 и 130 л. с. Младшему аккомпанирует шестиступенчатая «механика», в то время как старший работает в паре с шестидиапазонным «автоматом». Привод — безальтернативно передний.
Уже в базовой комплектации Active кроссовер оснащается датчиками контроля давления в шинах, круиз-контролем с функцией ограничения скорости, задними парктрониками, мультифункциональным рулевым колесом, обогревом форсунок омывателя и передних кресел, ассистентом при экстренном торможении, мультимедиа-комплексом с 7-дюймовым тачпадом.
2008-й в простейшем исполнении доступен, как с движком о 100 и 130 «скакунах». В первом случае дилеры попросят от 1 599 000 рублей, а во втором — от 1 739 000.
В средней версии Allure можно отыскать две дополнительные подушки безопасности (здесь их уже не 4, а 6), систему выбора режимов движения, камеру заднего вида, цифровую приборную панель, однозонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и освещения. Кроме того, такие кроссоверы отличаются 17-дюймовыми колесными дисками и декоративными накладками на бамперах.
Peugeot 2008 в исполнении Allure предлагается только с 130-сильным движком: прайс начинается от 1 939 000 целковых. То же со старшей комплектацией GT Line, но ценники на нее, разумеется, выше — от 2 059 000. В самой дорогой версии предусмотрены, помимо прочего, светодиодная оптика, передний парктроник, декоративная подвеска в салоне, алюминиевые накладки на педали и пороги.
За дополнительную плату тем, кто остановил свой выбор на GT Line, предлагается пакет опций, включающий, в частности, мониторинг «мертвых» зон, отделку салона кожей Nappa, электрические регулировки кресла, массаж для водителя и прочие «фишки».
Добавим, что производство Peugeot 2008 второго поколения налажено на заводе марки в испанском городе Виго.