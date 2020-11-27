Почему Япония ближе: Lexus NX против BMW X3 и Mercedes-Benz GLC

Что почем

На фоне немецких конкурентов японский вариант со стартовой ценой в 3 302 000 выглядит верным способом прилично сэкономить. Напомним, что полноприводный Lexus NX300 заряжен 2-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 238 л. с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом».

Понятное дело — матерые «немцы» от скромности не умрут. Цена на сопоставимый по техническим характеристикам BMW X3 xDrive30i с 2-литровым 249-сильным турбомотором и восьмиступенчатым «автоматом» стартует от 4 130 000. Таким образом, стандартный Lexus NX300 выгоднее «баварца» на целых 828 000 рублей.

В свою очередь, представители славной компании Daimler вовсе не церемонились, устанавливая ценник на свой Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC, оснащенный турбоагрегатом объемом 2 л мощностью 249 л. с. и девятискоростным «автоматом». Согласно конфигуратору, стоимость начальной версии Sport Plus составляет аж 5 250 000 «деревянных». Разница с ценником «японца» впечатляет — около двух миллионов! За эти деньги можно купить второй новый автомобиль.

Даже если записать в конкуренты Lexus NX300 маломощную бензиновую версию Mercedes-Benz GLC 200 со 197-сильной «турбочетверкой», то и здесь ценовое преимущество Lexus NX300 налицо. «Немец» в комплектации GLC 200 4MATIC Premium обойдется минимум в 4 490 000. А это, несмотря на недостающие «лошадки», дороже «японца» почти на 1 200 000 рублей.