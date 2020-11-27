Почему Япония ближе: Lexus NX против BMW X3 и Mercedes-Benz GLC

Подобные варианты чаще всего рассматривают обеспеченные молодые пары в качестве семейного автомобиля, безбедные домохозяйки и платежеспособные студенты. Зачастую именно кроссоверы С-класса становятся первым премиальным автомобилем в жизни наших соотечественников.
При выборе машины, как всегда, приоритеты сводятся к трем главным «китам» — комфорту, практичности и безопасности. Но в первую очередь, любой потребитель всегда смотрит на прайс-лист.
Что почем
На фоне немецких конкурентов японский вариант со стартовой ценой в 3 302 000 выглядит верным способом прилично сэкономить. Напомним, что полноприводный Lexus NX300 заряжен 2-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 238 л. с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом».
Понятное дело — матерые «немцы» от скромности не умрут. Цена на сопоставимый по техническим характеристикам BMW X3 xDrive30i с 2-литровым 249-сильным турбомотором и восьмиступенчатым «автоматом» стартует от 4 130 000. Таким образом, стандартный Lexus NX300 выгоднее «баварца» на целых 828 000 рублей.
В свою очередь, представители славной компании Daimler вовсе не церемонились, устанавливая ценник на свой Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC, оснащенный турбоагрегатом объемом 2 л мощностью 249 л. с. и девятискоростным «автоматом». Согласно конфигуратору, стоимость начальной версии Sport Plus составляет аж 5 250 000 «деревянных». Разница с ценником «японца» впечатляет — около двух миллионов! За эти деньги можно купить второй новый автомобиль.
Даже если записать в конкуренты Lexus NX300 маломощную бензиновую версию Mercedes-Benz GLC 200 со 197-сильной «турбочетверкой», то и здесь ценовое преимущество Lexus NX300 налицо. «Немец» в комплектации GLC 200 4MATIC Premium обойдется минимум в 4 490 000. А это, несмотря на недостающие «лошадки», дороже «японца» почти на 1 200 000 рублей.
Опции
Значительная разница в ценах может быть оправдана богатым оснащением европейских кроссоверов. Однако у всех трех конкурентов список опций почти одинаков: везде премиальный минимум по умолчанию включает климат-контроль, электропривод двери багажного отделения, камеру заднего вида, обогрев руля, систему контроля давления в шинах, датчики дождя и света и прочие радости жизни. Единственная ощутимая недосказанность в стандартной версии «Лексуса» — отсутствие навигационной системы. В то же время у аналогичного «баварца», например, нет такой функции, как обогрев руля.
Но даже если выбрать Lexus NX300 в самой богатой комплектации Exclusive 2 Safety с полным, нужным и ненужным «фаршем», то он все равно обойдется дешевле, чем начальные версии «немцев». Топовый «японец» оценен в 4 012 000 рублей, а это на 118 000 доступнее, чем стандартный BMW X3 xDrive30i, и на целых 1 238 000, чем базовый Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC.
При этом упакованный «Лексус» порадует 10-дюймовым проекционным дисплеем, аудиосистемой премиум-класса Mark Levinson с 14 динамиками, ассистентом помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения, электрорегулировкой рулевой колонки по вылету и по наклону, четырьмя камерами панорамного обзора, комплексом систем активной безопасности Lexus safety System+, включающим всю обойму «умных» ассистентов и прочими приятными «излишествами».
Встречаем по одежке
Разумеется, дизайнерские предпочтения — дело субъективное: на вкус и цвет товарищей нет. Внешность немецких кроссоверов по достоинству оценят те, кто предпочитает классику и традиции. Строгие, выверенные, аристократические и хорошо узнаваемые корпоративные черты гармонично оформлены в современный динамичный стиль и смотрятся в духе времени. Это в равной степени касается и Mercedes-Benz, и BMW.
В противовес им Lexus NX выглядит смелым экспериментом и ярким протестом против чопорных традиций и строгой классики. Рельефный экстерьер «японца» вдоль и поперек рассекают изломанные линии с острыми гранями и угловатыми диагоналями. И даже уже набивший оскомину Х-образный стиль передней части «Лексуса» не лишает его яркой индивидуальности и самобытности. Подобный типично дальневосточный подход в дизайне имеет свои преимущества и пользуется немалым спросом среди молодых и активных потребителей.
Эксплуатация
Учитывая столь существенную разницу в цене между нашим японским премиальным персонажем и его дорогими немецкими конкурентами, вполне можно простить ему некоторые незначительные «капризы».
Речь идет о шестиступенчатом «автомате», который явно уступает более современным коробкам передач BMW и Mercedes-Benz. У «баварца», напомним, она восьмискоростная, а у «штутгартца» — девятидиапазонная. В результате «японец» чуть более прожорлив в смешанном цикле, и на секунду медленнее разгоняется до «сотни».
Вторая уступка со стороны «Лексуса» — размер багажника в 500 л. Для сравнения: в BMW X3 и Mercedes-Benz GLC грузовой отсек больше на 50 л, у обоих «немцев» его объем составляет 550 л. Но, если учесть, что Х3 дороже на 828 000 рублей, а GLC — почти на два миллиона, то за такие деньги указанные недомолвки кажутся безобидными.
Прокатит или не очень?
Каждый решает сам, стоит ли переплачивать за громкие имена «немцев», которые действительно считаются эталоном в классе по части ходовых характеристик. Однако вряд ли возникнут сомнения, что и Lexus NX в полной мере соответствует всем законам премиального жанра. О том, что главным приоритетом у японских инженеров был его величество комфорт, говорят оптимальные настройки руля, уверенная динамика, великолепная шумоизоляция, а также мягкая, и в то же время, собранная подвеска.
Деликатная работа шасси и интеллектуальная система полного привода расширяют потенциал городского паркетника и позволяют ему искусно справляться с умеренным бездорожьем. Автомобиль предельно предсказуем как на асфальте, так и на грунте. А кроме того, самый взыскательный потребитель по достоинству оценит гармоничный стиль оформления интерьера и высокое качество материалов отделки. Всех этих аргументов «японцу» вполне хватает, чтобы достойно противостоять общепризнанным немецким конкурентам.
Неслучайно Lexus NX, благодаря богатому оснащению и высокому уровню комфорта, остается одним из самых заметных игроков на рынке премиальных SUV. К слову, кроссовер входит в тройку самых продаваемых моделей Lexus в России.