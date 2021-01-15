В России стартовали продажи кроссовера Mazda CX-30, который успел… подорожать

Mazda CX-30 для России располагает одним-единственным мотором — двухлитровым атмосферником, развивающим 150 л. с. Зато у покупателя есть возможность выбрать коробку передач и даже привод: у машин с шестиступенчатой «механикой» ведущими выступают передние колеса, а с шестидиапазонным «автоматом» момент может передаваться и на заднюю ось, если клиент готов за это доплатить.

Любопытно, что за месяц — с того момента, как Mazda опубликовала полные прайс-листы новинки, до старта продаж — автомобиль успел подорожать. Так, теперь базовая комплектация Drive с кондиционером, стальными 16-дюймовыми «колесами», светодиодными фарами, проекционным дисплеем и мультимедией с тачпадом в 8,8 дюйма оценивается в 1 653 000 рублей.