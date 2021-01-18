Changan сокращает свою модельную линейку в России

В 2019-м Changan, все еще пытающийся навязать борьбу лидерам среди «китайцев» Haval, Geely и Chery, вывел на российский рынок обновленный CS35 — кроссовер с приставкой Plus в названии. Год спустя дилеры марки начали принимать заказы и на посвежевший CS75 — модель с индексом FL. При этом дорестайлинговые машины по-прежнему предлагались клиентам: типично китайский ход.
Стоит отметить, что вывод двух обновленных моделей явно пошел на пользу: по итогам 2020-го Changan сумел увеличить продажи на 153%. Однако спрос на автомобили марки все еще невелик: если в позапрошлом году в пользу этих машин сделали выбор 2905 человек, то в минувшем — 7102. Тот же Haval и Geely, для сравнения, реализовали в январе-декабре 17 381 и 15 475 единиц — то есть их объемы в два раза больше.
Поскольку новинки CS35 Plus и CS75 FL худо-бедно «пошли», необходимость в предыдущих CS35 и CS75 отпала. Вообще китайцы из Changan планировали сократить модельный ряд еще в 2020-м, однако дилеры никак не могли распродать остатки откровенно устаревших машин, и история затянулась до 2021.
Отныне Changan предлагает только три модели. Помимо уже упомянутых CS35 Plus (от 1 239 900 рублей) и CS75 FL (от 1 499 900), покупателям доступен кроссовер CS55 (от 1 349 900). Новых автомобилей в обозримом будущем не предвидится.
Неужели Changan все же сдался, осознав, что противостоять Haval, Geely и Chery, выводящим по несколько амбициозных новинок в год, ему не по силам?