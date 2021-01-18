Changan сокращает свою модельную линейку в России

В 2019-м Changan, все еще пытающийся навязать борьбу лидерам среди «китайцев» Haval, Geely и Chery, вывел на российский рынок обновленный CS35 — кроссовер с приставкой Plus в названии. Год спустя дилеры марки начали принимать заказы и на посвежевший CS75 — модель с индексом FL. При этом дорестайлинговые машины по-прежнему предлагались клиентам: типично китайский ход.

Стоит отметить, что вывод двух обновленных моделей явно пошел на пользу: по итогам 2020-го Changan сумел увеличить продажи на 153%. Однако спрос на автомобили марки все еще невелик: если в позапрошлом году в пользу этих машин сделали выбор 2905 человек, то в минувшем — 7102. Тот же Haval и Geely, для сравнения, реализовали в январе-декабре 17 381 и 15 475 единиц — то есть их объемы в два раза больше.