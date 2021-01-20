Почему парковка с вывернутыми колесами крайне опасна для всех автомобилей

Возвращаясь к спору между приверженцами лагерей «парковаться с вывернутыми колесами опасно для рулевой системы» и «да нет, глупости это все», стоит отметить, что правы — или неправы — и те, и другие. По этому вопросу не существует единых технических рекомендаций. Все зависит от типа усилителя, применяемого на конкретной машине, но интересно даже другое.

Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживании ГК «АвтоСпецЦентр», на автомобилях с гидроусилителем при длительной парковке с колесами, находящимися в крайнем положении, ресурс системы действительно сокращается, а вместе с ним… сокращается и ресурс шарниров равных угловых скоростей колес (иначе говоря — ШРУСов).

В первом случае увеличенную нагрузку получают насос усилителя и другие компоненты, что приводит к их ускоренному износу. Кроме того, есть риск, что повредятся масляные патрубки — потрескаются из-за излишнего натяжения или и вовсе лопнут. Что же до ШРУСов, то вследствие длительной парковки с вывернутыми колесами растягиваются и теряют эластичность резинки, что, в свою очередь, чревато более серьезными проблемами с подвеской.