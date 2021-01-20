Почему парковка с вывернутыми колесами крайне опасна для всех автомобилей

Оставляя автомобиль с вывернутыми колесами на общественной стоянке, вы, в первую очередь, проявляете неуважение к другим автомобилистам (если речь, конечно, не идет о парковке на дороге с уклоном). Порой столь, казалось бы, несущественная небрежность препятствует проезду иных машин в узких дворах или блокирует неширокое парковочное место, в которое можно было бы втиснуться небольшому авто, если бы не «дурацкие колеса соседа».
Впрочем, это вопрос не только культуры вождения или — в нашем случае — парковки. Ситуация любопытна и с технической точки зрения. Бытует мнение, что длительная стоянка с вывернутыми колесами опасна для деталей и узлов системы рулевого управления. Но так ли это на самом деле?
Возвращаясь к спору между приверженцами лагерей «парковаться с вывернутыми колесами опасно для рулевой системы» и «да нет, глупости это все», стоит отметить, что правы — или неправы — и те, и другие. По этому вопросу не существует единых технических рекомендаций. Все зависит от типа усилителя, применяемого на конкретной машине, но интересно даже другое.
Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживании ГК «АвтоСпецЦентр», на автомобилях с гидроусилителем при длительной парковке с колесами, находящимися в крайнем положении, ресурс системы действительно сокращается, а вместе с ним… сокращается и ресурс шарниров равных угловых скоростей колес (иначе говоря — ШРУСов).
В первом случае увеличенную нагрузку получают насос усилителя и другие компоненты, что приводит к их ускоренному износу. Кроме того, есть риск, что повредятся масляные патрубки — потрескаются из-за излишнего натяжения или и вовсе лопнут. Что же до ШРУСов, то вследствие длительной парковки с вывернутыми колесами растягиваются и теряют эластичность резинки, что, в свою очередь, чревато более серьезными проблемами с подвеской.
— Примечательно, что для автомобилей с электрическим усилителем руля стоянка с вывернутыми колесами не запрещена, так как агрегат работает не за счет насоса, как в гидроусилителе, а усилие создается благодаря работе электромотора, — отмечает наш собеседник.
С насосом понятно, а что с шарнирами равных угловых скоростей? Вполне логично, что на целостность ШРУСов тип рулевого усилителя не влияет, и значит ли это, что они в любом случае находятся «под ударом»? Увы, так и есть. А потому перед выключением зажигания имеет смысл проверить, в каком положении находятся колеса, и в случае необходимости его скорректировать. Тем более, что времени это простое действие много не занимает.
…Напоследок развеем еще один популярный миф, связанный с вывернутыми колесами. Некоторые водители всерьез полагают, что это защищает машину от эвакуаторов. Мол, сейчас схитрю, припарковавшись в нарушение ПДД, и стражи порядка мою ласточку не заберут. Погрузить автомобиль на простой эвакуатор с «кривыми» колесами действительно очень проблематично. Что же до кранов-манипуляторов, коими и являются коварные «зеленые крокодилы», то их это не останавливает.