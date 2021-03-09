Новейший кроссовер Audi Q9 впервые замечен на тестах

На выбор покупателей ингольштадтцы предложат две модификации: с 4-литровым V8 в 600 сил или с гибридной установкой. Но все это, опять же, слухи — официально представители Audi техническую информацию пока не комментируют.

Точная дата премьеры Audi Q9 неизвестна. Однако учитывая тот факт, что ингольштадтцы только-только приступили к дорожным испытаниям автомобиля, можно с уверенностью предположить — в этом году новый флагман мы не увидим. Вероятнее всего, его представят публике в 2022-ом.

Будет ли Q9 продаваться в России, тоже сказать пока сложно. Но шансы велики: у нас полноразмерные кроссоверы — и особенно премиальных брендов — любят. Тот же Q8, по данным за прошлый год, входит в ТОП-3 самых продаваемых моделей Audi в нашей стране. К слову, остальные два места принадлежат младшим Q7 и Q5.