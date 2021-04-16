Объявлена дата премьеры кроссовера Nissan X-Trail нового поколения

А вот, что до сих пор остается загадкой, так это моторная гамма новинки. Известно, что покупателям в Китае предложат новый трехцилиндровый двигатель 1.5 VC-Turbo, развивающий 204 л. с. мощности и 300 Нм крутящего момента. У нас же топовым, вероятнее всего, останется старый-добрый атмосферник в 2,5 л. Но это — лишь предположение, ведь российский офис марки никаких подробностей пока не раскрывает.

Не называются и сроки начала продаж нового Nissan X-Trail в нашей стране. Однако можно с уверенностью предложить, что в ближайшие месяцы кроссовер в шоу-румы не поступит, ведь требуется время для перенастройки конвейера на заводе в Санкт-Петербурге, где и будет собираться новинка.

Добавим, что текущий X-Trail доступен в России с моторами в 130, 144 и 171 л. с., шестиступенчатой «механикой» и вариатором, передним и полным приводом. Стартовая цена модели без учета всевозможных акций — 1 851 000 рублей.