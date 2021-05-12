Опубликовано первое изображение новейшего кроссовера Subaru Solterra

В основе Subaru Solterra лежит модульная платформа e-SGP или e-TNGA, как ее называют в Toyota. Эта тележка создана японскими инженерами в тесном партнерстве специально для электрифицированных автомобилей. Да, приводить в движение новый кроссовер от Subaru будет электромотор. А вернее — даже два, расположенных на передней и задней осях. Правда, пока официального подтверждения сего факта от представителей марки нет.

Возвращаясь к разговору о платформе, стоит отметить, что она предусматривает несколько вариантов привода (и передний, и задний, и полный), рулевое управление без механической связи со штурвалом, а также солнечные батареи для подпитки аккумуляторов. Но, опять же, все это — теория. Какие решения будут применены на практике, то есть на Subaru Solterra, мы узнаем ближе к премьере.