Опубликовано первое изображение новейшего кроссовера Subaru Solterra

В основе Subaru Solterra лежит модульная платформа e-SGP или e-TNGA, как ее называют в Toyota. Эта тележка создана японскими инженерами в тесном партнерстве специально для электрифицированных автомобилей. Да, приводить в движение новый кроссовер от Subaru будет электромотор. А вернее — даже два, расположенных на передней и задней осях. Правда, пока официального подтверждения сего факта от представителей марки нет.
Возвращаясь к разговору о платформе, стоит отметить, что она предусматривает несколько вариантов привода (и передний, и задний, и полный), рулевое управление без механической связи со штурвалом, а также солнечные батареи для подпитки аккумуляторов. Но, опять же, все это — теория. Какие решения будут применены на практике, то есть на Subaru Solterra, мы узнаем ближе к премьере.
Напомним, что в апреле компания Toyota представила публике брата-близнеца Subaru Solterra — кроссовер bZ4X. Однако поскольку версия модели была предсерийной, вдаваться в технические подробности японцы не стали. Серийная машина дебютирует в 2022 году — тогда же, когда и Subaru Solterra. Поначалу «электрички» выйдут на рынки Японии и Китая, а потом — отправятся покорять мир.
Уже известно, что они будут продаваться в Европе и США. Не исключено, что через какое-то время Toyota bZ4X и Subaru Solterra доберутся и до нашей Необъятной. Да, инфраструктура в России к электромобилям не готова. Но раз «премиалы» начали активно завозить к нам свои «зеленые» модели, то, вероятно, и массовые бренды рано или поздно последуют их примеру.