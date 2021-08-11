В Сети появились первые изображения новейшего кроссовера Lexus LBX

Да, ключевыми рынками для Lexus LBX станут Европа, Япония и Австралия. Однако учитывая тот факт, что компактные кроссоверы пользуются хорошим спросом в России, возможно, его привезут и к нам. Говорить об этом пока преждевременно, ведь премьера новинки состоится не раньше следующего года.

По данным наших зарубежных коллег из Motor.es, Lexus LBX получит те же силовые агрегаты, что и Toyota Yaris Cross, на базе которого он будет построен. Речь идет о 1,5-литровом бензиновом моторе и гибридной силовой установке. Но это, опять же, касается Европы. До нас новичок, вероятно, доберется с другими двигателями. Если, конечно, вообще доберется.

Что касается внешнего вида, то по своим габаритам Lexus LBX будет близок к родственному «Ярису». В салоне наверняка найдется место более качественным материалам отделки (премиум-бренд все-таки), а в списке оснащения — множеству продвинутых опций комфорта и безопасности. Так это или нет, узнаем ближе к премьере.