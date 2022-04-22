Полноприводный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max получил российский ценник

Внешне Chery Tiggo 8 Pro в модификации Max не сильно отличается от моноприводного. Из опознавательных знаков разве что обновленная радиаторная решетка с хромированной накладкой по периметру, LED-оптика с функцией подсветки поворотов, выхлопная система с двумя двоенными патрубками да шильдик AWD на пятой двери.
Некоторые изменения произошли и в салоне: так, например, Tiggo 8 Pro Max унаследовал от «премиальных» кроссоверов родственной марки Exeed объединенные 12,3-дюймовые экраны мультимедийного комплекса и «приборки». Также отметим климат-контроль, обогатившийся функцией ионизации и очистки воздуха.
В движение Chery Tiggo 8 Pro Max приводит двухлитровый турбомотор мощностью 197 л. с. и 375 Нм крутящего момента. В паре с ним трудится преселективный «робот» на 7 ступеней. Но самое любопытное в этой машине, конечно, полный привод — систему поставляет китайцам небезызвестный Borg Warner.
К услугам водителя и пассажиров масса электронных асисстентов — таких, как предупреждение о фронтальном столкновении, автоматическое торможение, удержание в полосе движения, мониторинг «слепых» зон, круговой обзор. Помимо прочего, Tiggo 8 Pro Max может похвастать полным зимним пакетом, дистанционным запуском двигателя и огромной панорамной крышей.
А просят китайцы за все это великолепие — от 3 340 900 рублей, то есть почти на 600 000 больше, чем за обычный «Восемь Про». Но стоит ли он своих денег? Это обозреватели портала «АвтоВзгляд» выяснят в ходе премьерного тест-драйва новинки, который состоится в конце апреля.