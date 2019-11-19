Цены на отечественном авторынке продолжают расти

Фото: policyboss.com
Цены на российском автомобильном рынке продолжают непрерывно расти: в ноябре прайсы на свою продукцию пересмотрели китайские, немецкие и даже отечественные автостроители. Какие именно и на какие модели, выяснил портал «АвтоВзгляд».

На 10 000 рублей подорожал компактный кроссовер Chery Tiggo 4 в двух комплектациях — Techno и Cosmo — из четырех предложенных. Прибавил в цене и седан Volkswagen Polo. Причем бюджетный «немец» огорчил гораздо сильнее, подняв ценник на 20 000 — 22 000 «целковых».

Тем, кто не поторопился с покупкой авто баварской марки повезло еще меньше: чуть ли не у половины моделей BMW к прайсам прикрутили от 30 000 до 315 000 рублей. А четыре кроссовера — X3, X4, X5 и X7 — ждет похожая участь с 1 декабря, когда их ценники «раздует» на 20 000 — 450 000.

«Поднебесные» седан Geely Emgrand 7 и кроссовер Atlas, ставший самым популярным у наших соотечественников китайским авто класса SUV, стали дороже на 15 000 и 25 000 рублей соответственно. Зато еще один «паркетник» марки — Geely Emgrand X7, напротив, подешевел на 5000 — 55 000 «деревянных» в зависимости от комплектации, сообщает портал «Цена Авто».

Разнонаправленно изменилась стоимость автомобилей KIA: Rio отныне обойдется на 5000 дороже, Optima и Sorento Prime — на 20 000, К900 — разу на 100 000 рублей. А покупка KIA Sportage, наоборот, теперь выгоднее 20 000, правда, лишь в некоторых вариантах. Кстати, на ₽10 000 «похудел» ценник на UAZ Patriot.

Между тем никуда не делась вероятность, что новогодние праздники омрачатся повышением утилизационного сбора, когда российский авторынок накроет новая волна подорожаний.

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20 ноября 2019
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