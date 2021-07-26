Машина времени: путешествие в дворянское прошлое на Mazda CX-5

Не надо быть горячим поклонником русской классической живописи и разбираться в творчестве передвижников, чтобы без сожаления потратить свободный летний день на посещение старинной усадьбы, где творил великий художник Валентин Серов. Достаточно любить природу, ценить тишину и с уважением относиться к родной старине. И тогда побег прочь из каменного Вавилона, до предела раскаленного ковидными ужасами и аномальной жарой, очистит сознание и оставит самые позитивные эмоции.
Конечно, подобные живописные дворянские гнезда можно найти и гораздо ближе к столице. Но, во-первых, Мемориальный музей Валентина Серова в усадьбе Домотканово — единственный в России. А во-вторых, он находится совсем недалеко от трассы Москва-Питер, и эта малоизвестная достопримечательность может быть интересна для многих путешествующих в Северную столицу. Кроме того, наверняка далеко не все столичные дачники, оккупировавшие северо-западные рубежи Подмосковья, в курсе, что у них под боком такая живописная жемчужина. Напомним, что художник Валентин Серов широким кругам известен, как автор знаменитой картины «Девочка с персиками».
Маршрут
Важная роль в подобной авантюре всегда отводится средству передвижения. В нашем случае кроссовер Mazda CX-5 с 2-литровым 150-сильным мотором стал приятным во всех отношениях бонусом к увлекательному семейному путешествию. Ведь чтобы добраться до дивного уголка живой старины под сладким для русского слуха названием «Домотканово», в общем целом нам пришлось прожить в японских апартаментах около 300 верст. Расстояние от МКАДа до Музея-усадьбы «Домотканово» автомагистрали Москва — Санкт-Петербург М-10 составляет 130 км (20 км, не доезжая Твери).
Маршрут по платной трассе М-11 сэкономит в среднем час времени, но ударит по кошельку, особенно в выходной день. В любом случае, после Солнечногорска на М-10 заканчиваются заторы, и чем дальше двигаться на северо-запад, тем меньше на трассе машин и свободнее движение. Правда, появляется стойкое ощущение, что светофоров на старой Ленинградке с каждым годом становится все больше.
Особо любознательным туристам, неограниченным во времени, следует иметь в виду, что по пути в Домотканово можно заглянуть в не менее интересные уголки живой дворянской старины. Недалеко от трассы в Солнечногорском городском округе находится усадьба Тараканово и усадьба Александра Блока в Шахматово, а в Клинском городском округе расположена усадьба Дмитрия Менделеева в Боблово и Музей‑заповедник П. И. Чайковского.
Уголок живой старины
Если ехать из Москвы, поворот на М-10 в сторону поселка Красная Новь, где находится усадебный комплекс Домотканово, расположен на 163 километре М-10 на противоположной полосе, поэтому путь к нему лежит через ближайший разрешенный разворот. 10 верст вглубь тверской провинции по извилистой дорожке местного назанчения, и вы на парковке Музея-усадьбы.
В Мемориально-художественном музее Валентина Серова, который располагается в Домотканово, можно заказать гида и ознакомиться с местной экспозицией, включающей картины и личные вещи великого художника. Увлекательные экскурсы в далекий усадебный быт гарантируют полное погружение в дворянскую старину.
И уж вряд ли кого оставит равнодушным парковая территория с живописными аллеями, зеркальными прудами и уютными беседками. Это идеальное место для созерцательных прогулок всей семьей. К тому же во многих местах здесь установлены фотографии начала XX века и репродукции старинных пейзажей, по которым туристы могут сравнить, как нынешний местный ландшафт выглядел более ста лет назад. Так что для каждого посетителя здесь откроются приусадебные виды, на которые в свое время засматривался не только Серов, но и часто бывавшие здесь художники Левитан, Фаворский, Билибин, Ефимов, Симонович-Ефимова и другие. Наслаждаясь местным ландшафтом, становится понятно, почему сам Серов и его сподвижники по живописи облюбовали эти места для своего творчества.
Машина времени
Модели Mazda всегда отличались особым внешним лоском, а после прошлогоднего обновления облик СХ-5 стал выглядеть еще аристократичнее. Так что дворянская эстетика вполне соответствует японскому кроссоверу, и путь в изысканные поместья и вотчины этому персонажу заказан.
Не изменило чувство стиля дизайнерам «Мазды» и при оформлении интерьера СХ-5. Выглядит все на твердый премиум, при этом нет никаких проблем с эргономикой и функциональностью. Водитель любой комплекции вряд ли пожалуется на нехватку места, неудобство сидения и какой-либо другой дискомфорт даже во время длительного пребывания за рулем.
Управляется СХ-5 по-европейски комфортно и предсказуемо. Сбалансированные настройки штурвала и подвески по достоинству оценит рулевой с любым стажем и темпераментом — будь то опытный в водительском мастерстве глава семьи или молодая домохозяйка, неискушенная в вождении.
Для семейного малоразмерного кроссовера ста пятидесяти «лошадей» под капотом хватает за глаза. 2-литровый «атмосферник» в тандеме с шестиступенчатым «автоматом» выдает адекватную динамику, которая позволяет водителю уверенно себя чувствовать как в городских условиях, так и при обгоне фур на загородном шоссе.
Официальный расход бензина CX-5 в смешанном цикле составляет 7,2 л на 100 км, но в реальности можно смело прибавлять 1,5 л, что в общем-то совсем не критично.
Система полного привода и дорожный просвет размером в 200 мм очень кстати пригодятся в семейном путешествии по провинции, когда необходимо форсировать умеренное бездорожье. Кроме того, японский кроссовер порадует рационально спроектированным салоном с массой бардачков, кармашков и вещевых отсеков, а также вместительным багажником объемом 442 л. Все это говорит о том, что Mazda CX-5 достойно отстаивает статус яркого семейного автомобиля, прекрасно приспособленного к длительным путешествиям в пространстве и времени.