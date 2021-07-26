Машина времени: путешествие в дворянское прошлое на Mazda CX-5

Маршрут

Важная роль в подобной авантюре всегда отводится средству передвижения. В нашем случае кроссовер Mazda CX-5 с 2-литровым 150-сильным мотором стал приятным во всех отношениях бонусом к увлекательному семейному путешествию. Ведь чтобы добраться до дивного уголка живой старины под сладким для русского слуха названием «Домотканово», в общем целом нам пришлось прожить в японских апартаментах около 300 верст. Расстояние от МКАДа до Музея-усадьбы «Домотканово» автомагистрали Москва — Санкт-Петербург М-10 составляет 130 км (20 км, не доезжая Твери).

Маршрут по платной трассе М-11 сэкономит в среднем час времени, но ударит по кошельку, особенно в выходной день. В любом случае, после Солнечногорска на М-10 заканчиваются заторы, и чем дальше двигаться на северо-запад, тем меньше на трассе машин и свободнее движение. Правда, появляется стойкое ощущение, что светофоров на старой Ленинградке с каждым годом становится все больше.

Особо любознательным туристам, неограниченным во времени, следует иметь в виду, что по пути в Домотканово можно заглянуть в не менее интересные уголки живой дворянской старины. Недалеко от трассы в Солнечногорском городском округе находится усадьба Тараканово и усадьба Александра Блока в Шахматово, а в Клинском городском округе расположена усадьба Дмитрия Менделеева в Боблово и Музей‑заповедник П. И. Чайковского.