Плюсы и минусы Hyundai Palisade для автопутешествия с семьей

Размер багажника имеет значение

К счастью, на тест-драйве в редакции оказался Hyundai Palisade. «АвтоВзгляд» уже делал обзор этого кроссовера (причем, как на бензиновую, так и на дизельную версию), правда, под призмой автопутешествия этот автомобиль мы еще не рассматривали. Итак, в руках у меня ключи от «корейца», и я срочно поехал перегружать пожитки из своего Ford в тестовый Hyundai.

Производитель обещает, что объем багажника в этом автомобиле аж 704 литра. Правда, это при условии спрятанных в пол сидений третьего ряда. Ежели необходимо добавить количество посадочных мест — а на галёрке, в зависимости от комплектации машины, их может быть как 2, так 3 — то литраж багажника уменьшается до 311 литров. Знаю-знаю, вот эти вот размеры в литрах, придуманы для людей с незаурядной фантазией, способных визуализировать некие объемы жидкости и мысленно «разливать» их по багажнику.

Если же излагать в более осязаемых понятиях, то всё то, что было в багажнике и на заднем диване «Мондео» с легкостью расположилось в багажнике «Палисада» и даже еще осталось место под пару сумок и чемодан. В этом багажнике не то что холодильник и рассаду, тут хоть славянский шкаф можно перевозить.

При «работе» с трюмом обратил внимание на то, с какой заботой и любовью производитель отнесся к владельцу автомобиля: под полом «грузового отсека» есть специальная ниша для хранения шторки багажника, рядом с пятой дверью есть кнопки, с помощью которых можно сдвинуть сиденья второго ряда. Кроме того, есть розетка для подключения насоса, USB-розетка (она адресована пассажирам третьего ряда) и продуманная система освещения, благодаря которой рыться в вещах, находящихся в багажнике, можно в темное время суток.