Плюсы и минусы Hyundai Palisade для автопутешествия с семьей

Когда совсем молодым выпускником ВУЗа я пришел в автомобильную редакцию «Московского Комсомольца», помню как один из 40-летних коллег пускал слюну на обновленный Ford Focus в кузове универсал. И я искреннее не мог понять восхищения «сараем» на колесах, ведь в моем понимании «тачка» должна быть модной, стильной, молодежной, а не вот эта вот «радость пенсионера». Страшно подумать, но и мне уже почти 40, теперь и я считаю точно так же: мол, зачем покупать автомобиль, на котором не можешь увезти холодильник.
Впрочем, надеюсь, что проблема перевозки холодильников и рассады на «фазенду» актуализируется лет через 20. Тем не менее, мой вполне большой седан D-класса перестал вмещать в свой багажник все мои интересы, накопившиеся за годы жизни. А именно: в «грузовое» отделение моего Mondeo с большим трудом поместилась ПВХ-лодка, мотор и кое-как удалось утрамбовать спасжилеты. Место под 24-литровый топливный бак к «подвесу» нашлось только в салоне. Как и спиннингам, рюкзакам и сумкам. А вот детям, которые по плану тоже должны были поехать со мной, на заднем ряду совсем не осталось.
Размер багажника имеет значение
К счастью, на тест-драйве в редакции оказался Hyundai Palisade. «АвтоВзгляд» уже делал обзор этого кроссовера (причем, как на бензиновую, так и на дизельную версию), правда, под призмой автопутешествия этот автомобиль мы еще не рассматривали. Итак, в руках у меня ключи от «корейца», и я срочно поехал перегружать пожитки из своего Ford в тестовый Hyundai.
Производитель обещает, что объем багажника в этом автомобиле аж 704 литра. Правда, это при условии спрятанных в пол сидений третьего ряда. Ежели необходимо добавить количество посадочных мест — а на галёрке, в зависимости от комплектации машины, их может быть как 2, так 3 — то литраж багажника уменьшается до 311 литров. Знаю-знаю, вот эти вот размеры в литрах, придуманы для людей с незаурядной фантазией, способных визуализировать некие объемы жидкости и мысленно «разливать» их по багажнику.
Если же излагать в более осязаемых понятиях, то всё то, что было в багажнике и на заднем диване «Мондео» с легкостью расположилось в багажнике «Палисада» и даже еще осталось место под пару сумок и чемодан. В этом багажнике не то что холодильник и рассаду, тут хоть славянский шкаф можно перевозить.
При «работе» с трюмом обратил внимание на то, с какой заботой и любовью производитель отнесся к владельцу автомобиля: под полом «грузового отсека» есть специальная ниша для хранения шторки багажника, рядом с пятой дверью есть кнопки, с помощью которых можно сдвинуть сиденья второго ряда. Кроме того, есть розетка для подключения насоса, USB-розетка (она адресована пассажирам третьего ряда) и продуманная система освещения, благодаря которой рыться в вещах, находящихся в багажнике, можно в темное время суток.
Интересно и то, как открывается багажник: достаточно подойти с ключом к задней дверце, постоять пару секунд возле нее и уже в следующее мгновение она поднимается наверх. Очень удобно, особенно когда ты идешь с тяжелыми сумками в обеих руках, и при этом тебе не надо наяривать ногой под бампером, чтобы сработал датчик на открытие. Само собой разумеется, багажник можно распахнуть из салона с водительского места, нажав соответствующую клавишу, с брелока или с кнопки, расположенной на пятой двери.
Заряд. Еще заряд
Салоне автомобиля более, чем просторный. Места над головой с запасом хватит даже высокорослым пассажирам на третьем ряду, чего уж говорить об остальных? Второй ряд сидений имеет регулировки: можно настроить под себя угол наклона спинок и немного сдвинуться вперед/назад. Для путешествий на дальние расстояния это очень приятная опция.
Кстати, дети были неподдельно удивлены USB-розеткам, которые есть не только на центральной консоли, но и… с боковых торцов спинок передних кресел. А еще для задних пассажиров предусмотрена розетка на 220 Вольт. Встроенный в автомобиль инвертор микроволновку вряд ли потянет, а вот для зарядки ноутбука напряжения в сети хватит.
Для гаджетов тех, кто едет спереди, тоже предусмотрены всевозможные «питательные элементы»: три USB-розетки, прикуриватель, беспроводная зарядка (если таковую поддерживает ваш смартфон). Признаюсь, что такого количества всевозможных входов для электронных устройств я давненько не встречал.
Хорошо забытое новое
Но больше всего меня поразил селектор КПП. Когда я сел за руль и не увидел ни привычной ручки, ни даже новомодного джойстика, то на несколько секунд вошел в состояние ступора. В голове мелькнула мысль, что кто-то сломал рукоять селектора, либо это какая-то противоугонная система, и «переключатель» вылезает из центральной панели после ввода пароля.
Но всё оказалось прозаичнее: передачи включаются кнопками. Последний раз такое я видел в далеком детстве на городских автобусах. Разумеется, на советском общественном транспорте эти пластмассовые кнопки, будто выковырянные из лифта, выглядели убого. А вот на «Палисаде» алюминиевые клавиши со светодиодной подсветкой добавляют интерьеру автомобилю антураж космического корабля.
Готов поглощать бюджетную «пищу»
Кстати, несмотря на современный облик машины как снаружи, так и внутри, под капотом стоит старая добрая атмосферная V-образная «шестерка» Lambda-II 3.5MPI, мощность — 249 «лошадей». В аннотации к машине производитель «мамой клянется», что в городском цикле расход топлива будет 14,9, а за городом снизится до 8,1 литра на сотню. Однако бортовой компьютер с легкостью опроверг заявленные характеристики: на равнинных участках трассы расход был 12,1 литра на 100 «кэмэ», а когда дело дошло до серпантина и горной местности, аппетит увеличился до 15 литров. Но сделаем скидку на то, что машина была хорошенько нагруженной.
Впрочем, я ожидал от такого «круизного лайнера» куда большего расхода горючего — литров, этак, 18—20 на сотню при езде по трассе. Поэтому средний показатель по расходу в 12,4 литра меня даже порадовал. Кроме того, на лючке топливного бака информационная табличка говорит, что заливать можно топливо с октановым числом не ниже 91, а значит Аи-92, который за литр обходится куда дешевле «девяносто пятого», тоже вполне перевариваемая «Полисадом» «пища»…
Хватает ли 249 «кобыл» столь большому авто? О, да! Дефицита в мощности не испытываешь совсем. Даже когда идешь по платнику разрешенные 110 км/ч и нужно резко ускориться, ты просто нажимаешь на педаль газа, и автомобиль будто выстреливает, за считанные секунды обгоняя любой длинномер.
Хитрости ценообразования
Автомобиль, который побывал у нас на тесте, довольно прилично оснащен. Здесь уже «автопилот» последнего поколения, который существенно облегчает участь водителя в путешествии: машина сама держит полосу и вписывается в виражи, поддерживает безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Полторы тысячи километров пути с такими ассистентами преодолеваются на одном дыхании.
Ценник на Hyundai Palisade стартует от 3 549 000 рублей. Разумеется, за эти деньги вы не сможете купить данную машину даже в самой бедной комплектации, ибо тут надо соблюсти целый ряд условий: сдать старую машину в трейд-ин, оформить кредит на покупку, взять всякого рода страховки и навязанные дилером сервисные пакеты услуг.
Так что если говорить честно, то меньше, чем за 5 миллионов «деревянных» Palisade в приличной комплектации вам едва ли удастся приобрести. Впрочем, тот комфорт и уровень свободы, который дает этот автомобиль, заставляет не столь болезненно воспринимать перспективу расставания с кругленькой суммой.