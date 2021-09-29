Русская Греция: как Suzuki SX4 нашел Элладу на краю Твери

Любое путешествие готовит сюрпризы, а позаботиться, чтобы они оказались приятными, следует заранее. Например, большинство туристов узнают об интересных достопримечательностях на запланированном маршруте из Интернета или благодаря «сарафанному радио». Но нередко встречаются неожиданные места, о которых в широких кругах пока еще известно мало. Одно из них — село Малица на окраине Твери.

На радость водителю

Топовая полноприводная версия японского субкомпактного кроссовера оснащена 1,4-литровым турбомотором Boosterjet мощностью 140 л. с., который работает в паре шестиступенчатым «автоматом» Aisin. С первых мгновений «полета» вдоль М-10 Suzuki SX4 порадовал сочетанием трех незаурядных способностей — адекватной динамики, экономичности и высокого уровня водительского комфорта.

Легко и с озорством обгоняя фуры на загородном шоссе, «японец» давал понять, что готов на большее. Тяговитый мотор совсем не спит «на низах», расторопный «автомат» азартно отстреливает нужную передачу, подвеска, в меру жесткая и собранная, удерживает кузов от сильных кренов во время маневров. На скоростной трассе SX4 чувствует себя в своей стихии.

Плюс ко всему, великолепная плавность хода и легкость в управлении позволяют получать максимум удовольствия от движения. Так что для водителя Suzuki SX4 будет приятным бонусом в любом путешествии.