Русская Греция: как Suzuki SX4 нашел Элладу на краю Твери

Фото: АвтоВзгляд
Личный автомобиль хорош тем, что в любое время дня и ночи на нем можно добраться туда, где на душе становится светлее и теплее. Например, далеко не все, кто часто путешествует по маршруту Москва-Питер и обратно, знают, что в районе Твери в километре от трассы прячется настоящий уголок старинной Греции. Даже в хмурую погоду, кажется, что здесь светло и тепло. На днях мы отправились туда с японским кроссовером Suzuki SX4.
Мирон Горин

Любое путешествие готовит сюрпризы, а позаботиться, чтобы они оказались приятными, следует заранее. Например, большинство туристов узнают об интересных достопримечательностях на запланированном маршруте из Интернета или благодаря «сарафанному радио». Но нередко встречаются неожиданные места, о которых в широких кругах пока еще известно мало. Одно из них — село Малица на окраине Твери.

На радость водителю

Топовая полноприводная версия японского субкомпактного кроссовера оснащена 1,4-литровым турбомотором Boosterjet мощностью 140 л. с., который работает в паре шестиступенчатым «автоматом» Aisin. С первых мгновений «полета» вдоль М-10 Suzuki SX4 порадовал сочетанием трех незаурядных способностей — адекватной динамики, экономичности и высокого уровня водительского комфорта.

Легко и с озорством обгоняя фуры на загородном шоссе, «японец» давал понять, что готов на большее. Тяговитый мотор совсем не спит «на низах», расторопный «автомат» азартно отстреливает нужную передачу, подвеска, в меру жесткая и собранная, удерживает кузов от сильных кренов во время маневров. На скоростной трассе SX4 чувствует себя в своей стихии.

Плюс ко всему, великолепная плавность хода и легкость в управлении позволяют получать максимум удовольствия от движения. Так что для водителя Suzuki SX4 будет приятным бонусом в любом путешествии.

Фото: АвтоВзгляд

400 лет назад

Вот так едешь «вдоль по Питерской» на комфортном японском кроссовере, и с трудом представляешь, что четыреста лет назад, когда в устье Невы на месте Дворцовой площади еще хозяйничали лягушки и селезни, эта дорога пролегала только до Новгорода. Основным транспортом здесь были обозы из подвод или саней, перевозившие купцов с их товарами в соседние княжества.

А покровителем русских торговцев издавна был святитель Николай Угодник. Едва ли не каждый купец, старался в попутных храмах пожертвовать дорогую свечу своему любимому святому, чтобы тот помогал в торговых делах. Поэтому приходы и монастыри вдоль всякого столбового тракта нужды не знали. Не жаловались на отсутствие средств и сытые монахи Малицкого монастыря, который с XVI века приютился недалеко от большой дороги Москва-Новгород рядом с Тверью.

Но однажды во второй половине XVII столетия обитель сгорела дотла. От деревянных сооружений остался прах, и только одна икона святителя Николая Чудотворца оказалась невредимой. С тех пор эта святыня прославила Малицу на всю Русь. В заново отстроенном монастыре ее стали хранить в соборе. По преданию молитва перед этой иконой ежегодно исцеляла огромное количество людей — и простолюдинов, и богатых вельмож. Святыня сохранилась в Малицком монастыре до сих пор, и к ней по-прежнему продолжают приезжать верующие со всех концов России.

Фото: АвтоВзгляд

Пассажирское счастье в Suzuki SX4

Конечно, 160 верст, а именно столько придется преодолеть от МКАДа до Малицкого монастыря, — невесть какое длинное путешествие по современным меркам. Но любым пассажирам наверняка этого хватит за глаза, чтобы определить насколько хорош Suzuki SX4 в качестве семейной колесницы.

Что касается работы подвески, то, конечно, при движении по отполированному автобану с редкими залатанными швами и мелкими стыками на асфальте проблем с комфортом ни у кого не возникло. Впрочем, и совсем небольшой ухабистый участок грунтовки от шоссе до монастыря японский кроссовер преодолел со знанием дела. При этом энергоемкие амортизаторы на славу позаботились о комфорте пассажиров и не разу не пробились.

А вот в плане оснащения Suzuki SX4 вызывал недопонимание. Несмотря на то, что на тесте была топовая версия с полным «фаршем», пассажиры не нашли на заднем диване обогрева сидений (хорошо, что дело было в бархатный сезон). А кроме того, на «галерке» не предусмотрено ни отдельной розетки, ни USB-порта — только спереди.

Зато японцы на совесть позаботились о подстаканниках, кармашках и вещевых отсеках в салоне. К тому же, в задней части апартаментов для двух подростков нет никаких проблем со свободным местом. Да и объем багажного отделения в SX4 не самый маленький в классе — 430 л. При сложенных спинках заднего дивана он увеличивается до 1269 л. Увы, в подполе грузового отсека прячется «докатка»…

Фото: АвтоВзгляд

Тверская Эллада

После поворота с М-10 по указателю «Николо-Малицкий монастырь», через километр среднерусской захолустной действительности перед вами раскроется роскошный архитектурный ансамбль в греческом стиле. Это как раз тот случай, когда сила зодчества раскрывается во всей своей полноте.

Даже в ненастную погоду здесь появляется ощущение солнечного света от пестрых желто-бордовых стен, арочной галереи и золоченных куполов. Секрет кроется в контрастном орнаменте фасадов, имитирующим древнегреческую плинфу (обожженную плитку). В стенах этого монастыря о Греции напоминает все, кроме природного ландшафта: вместо пальм здесь родные березки да сосенки.

Советская эпоха тяжелым бульдозером прошлась по древней Малицкой обители. К 1990-ым годам от нее остался лишь полуразрушенный братский корпус. В 2008-ом началось капитальное восстановление монастыря. Но отстраивали его в не как обычно, а в неовизантийском архитектурном стиле, копируя образцы зодчества с греческого полуострова Афон. Еще одна особенность Малицкой обители — строгий устав афонских монастырей, которого придерживаются местные насельники. А их здесь всего несколько человек.

Покровский храм, где хранится та самая чудотворная икона святителя Николая. удивляет не только солнечной византийской архитектурой, но и торжественным внутренним убранством. Во время богослужений вместо электричества здесь используются только свечи.

Тем, кто неравнодушен к музыке и вокалу, стоит заглянуть в это удивительное место еще и по другой причине. Богослужения в Николо-Малицком монастыре сопровождаются древневизантийским одноголосным пением, от которого возникает особое ощущение надмирности здешних богослужений. Причем местный регентский хор состоит из настоящих профессионалов — знатоков древних песнопений, приезжающих сюда из Твери. Так что здесь можно не только погулять и насладиться экзотической архитектурой, но и услышать, как пели сотни лет назад древние греки.

Фото: АвтоВзгляд

Семейное счастье Suzuki SX4

Во время любого семейного путешествия Suzuki SX4 несказанно порадует весьма актуальной для наших соотечественников характеристикой, упомянутой выше. Речь идет о высокой экономичности 140-сильного турбомотора. Несмотря на озорной характер, его аппетит на трассе составил чуть больше 7 л на сто километров.

На случай сложных погодных условий или необходимости форсировать умеренное бездорожье, в Suzuki SX4 пригодится система полного привода Allgrip с электромагнитной муфтой. Функция Drive Mode Select позволяет адаптировать движение автомобиля в в четырех режимах — «авто», «снег», «спорт» и «полный привод» с имитацией блокировки c равномерной передачей крутящего момента по осям.

В общем и целом японский кроссовер справится с ролью семейного автомобиля на твердую «четверку с плюсом». Недостаток оснащения для задних пассажиров и отсутствие полноценной запаски компенсированы высоким комфортом управления, адекватной динамикой и экономичностью мотора. К тому же не стоит забывать, что за долгие годы присутствия этой модели на нашем рынке она завоевала репутацию качественной и надежной «рабочей лошадки» в отличие от более доступных по цене новичков-конкурентов.

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29 сентября 2021
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