Русская Греция: как Suzuki SX4 нашел Элладу на краю Твери

Любое путешествие готовит сюрпризы, а позаботиться, чтобы они оказались приятными, следует заранее. Например, большинство туристов узнают об интересных достопримечательностях на запланированном маршруте из Интернета или благодаря «сарафанному радио». Но нередко встречаются неожиданные места, о которых в широких кругах пока еще известно мало. Одно из них — село Малица на окраине Твери.
На радость водителю
Топовая полноприводная версия японского субкомпактного кроссовера оснащена 1,4-литровым турбомотором Boosterjet мощностью 140 л. с., который работает в паре шестиступенчатым «автоматом» Aisin. С первых мгновений «полета» вдоль М-10 Suzuki SX4 порадовал сочетанием трех незаурядных способностей — адекватной динамики, экономичности и высокого уровня водительского комфорта.
Легко и с озорством обгоняя фуры на загородном шоссе, «японец» давал понять, что готов на большее. Тяговитый мотор совсем не спит «на низах», расторопный «автомат» азартно отстреливает нужную передачу, подвеска, в меру жесткая и собранная, удерживает кузов от сильных кренов во время маневров. На скоростной трассе SX4 чувствует себя в своей стихии.
Плюс ко всему, великолепная плавность хода и легкость в управлении позволяют получать максимум удовольствия от движения. Так что для водителя Suzuki SX4 будет приятным бонусом в любом путешествии.
400 лет назад
Вот так едешь «вдоль по Питерской» на комфортном японском кроссовере, и с трудом представляешь, что четыреста лет назад, когда в устье Невы на месте Дворцовой площади еще хозяйничали лягушки и селезни, эта дорога пролегала только до Новгорода. Основным транспортом здесь были обозы из подвод или саней, перевозившие купцов с их товарами в соседние княжества.
А покровителем русских торговцев издавна был святитель Николай Угодник. Едва ли не каждый купец, старался в попутных храмах пожертвовать дорогую свечу своему любимому святому, чтобы тот помогал в торговых делах. Поэтому приходы и монастыри вдоль всякого столбового тракта нужды не знали. Не жаловались на отсутствие средств и сытые монахи Малицкого монастыря, который с XVI века приютился недалеко от большой дороги Москва-Новгород рядом с Тверью.
Но однажды во второй половине XVII столетия обитель сгорела дотла. От деревянных сооружений остался прах, и только одна икона святителя Николая Чудотворца оказалась невредимой. С тех пор эта святыня прославила Малицу на всю Русь. В заново отстроенном монастыре ее стали хранить в соборе. По преданию молитва перед этой иконой ежегодно исцеляла огромное количество людей — и простолюдинов, и богатых вельмож. Святыня сохранилась в Малицком монастыре до сих пор, и к ней по-прежнему продолжают приезжать верующие со всех концов России.
Пассажирское счастье в Suzuki SX4
Конечно, 160 верст, а именно столько придется преодолеть от МКАДа до Малицкого монастыря, — невесть какое длинное путешествие по современным меркам. Но любым пассажирам наверняка этого хватит за глаза, чтобы определить насколько хорош Suzuki SX4 в качестве семейной колесницы.
Что касается работы подвески, то, конечно, при движении по отполированному автобану с редкими залатанными швами и мелкими стыками на асфальте проблем с комфортом ни у кого не возникло. Впрочем, и совсем небольшой ухабистый участок грунтовки от шоссе до монастыря японский кроссовер преодолел со знанием дела. При этом энергоемкие амортизаторы на славу позаботились о комфорте пассажиров и не разу не пробились.
А вот в плане оснащения Suzuki SX4 вызывал недопонимание. Несмотря на то, что на тесте была топовая версия с полным «фаршем», пассажиры не нашли на заднем диване обогрева сидений (хорошо, что дело было в бархатный сезон). А кроме того, на «галерке» не предусмотрено ни отдельной розетки, ни USB-порта — только спереди.
Зато японцы на совесть позаботились о подстаканниках, кармашках и вещевых отсеках в салоне. К тому же, в задней части апартаментов для двух подростков нет никаких проблем со свободным местом. Да и объем багажного отделения в SX4 не самый маленький в классе — 430 л. При сложенных спинках заднего дивана он увеличивается до 1269 л. Увы, в подполе грузового отсека прячется «докатка»…
Тверская Эллада
После поворота с М-10 по указателю «Николо-Малицкий монастырь», через километр среднерусской захолустной действительности перед вами раскроется роскошный архитектурный ансамбль в греческом стиле. Это как раз тот случай, когда сила зодчества раскрывается во всей своей полноте.
Даже в ненастную погоду здесь появляется ощущение солнечного света от пестрых желто-бордовых стен, арочной галереи и золоченных куполов. Секрет кроется в контрастном орнаменте фасадов, имитирующим древнегреческую плинфу (обожженную плитку). В стенах этого монастыря о Греции напоминает все, кроме природного ландшафта: вместо пальм здесь родные березки да сосенки.
Советская эпоха тяжелым бульдозером прошлась по древней Малицкой обители. К 1990-ым годам от нее остался лишь полуразрушенный братский корпус. В 2008-ом началось капитальное восстановление монастыря. Но отстраивали его в не как обычно, а в неовизантийском архитектурном стиле, копируя образцы зодчества с греческого полуострова Афон. Еще одна особенность Малицкой обители — строгий устав афонских монастырей, которого придерживаются местные насельники. А их здесь всего несколько человек.
Покровский храм, где хранится та самая чудотворная икона святителя Николая. удивляет не только солнечной византийской архитектурой, но и торжественным внутренним убранством. Во время богослужений вместо электричества здесь используются только свечи.
Тем, кто неравнодушен к музыке и вокалу, стоит заглянуть в это удивительное место еще и по другой причине. Богослужения в Николо-Малицком монастыре сопровождаются древневизантийским одноголосным пением, от которого возникает особое ощущение надмирности здешних богослужений. Причем местный регентский хор состоит из настоящих профессионалов — знатоков древних песнопений, приезжающих сюда из Твери. Так что здесь можно не только погулять и насладиться экзотической архитектурой, но и услышать, как пели сотни лет назад древние греки.
Семейное счастье Suzuki SX4
Во время любого семейного путешествия Suzuki SX4 несказанно порадует весьма актуальной для наших соотечественников характеристикой, упомянутой выше. Речь идет о высокой экономичности 140-сильного турбомотора. Несмотря на озорной характер, его аппетит на трассе составил чуть больше 7 л на сто километров.
На случай сложных погодных условий или необходимости форсировать умеренное бездорожье, в Suzuki SX4 пригодится система полного привода Allgrip с электромагнитной муфтой. Функция Drive Mode Select позволяет адаптировать движение автомобиля в в четырех режимах — «авто», «снег», «спорт» и «полный привод» с имитацией блокировки c равномерной передачей крутящего момента по осям.
В общем и целом японский кроссовер справится с ролью семейного автомобиля на твердую «четверку с плюсом». Недостаток оснащения для задних пассажиров и отсутствие полноценной запаски компенсированы высоким комфортом управления, адекватной динамикой и экономичностью мотора. К тому же не стоит забывать, что за долгие годы присутствия этой модели на нашем рынке она завоевала репутацию качественной и надежной «рабочей лошадки» в отличие от более доступных по цене новичков-конкурентов.