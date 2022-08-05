Почему россияне массово отказываются ехать в Крым на автомобиле, а зря

На курортах Краснодарского края нынче аншлаг: отдыхают туристы по ценам выше московских, простаивая в пробках и нюхая друг другу пятки на пляже, где упасть негде не то, чтобы яблоку, а даже вишенке.

Кафе и столовые переполнены, очереди везде и вся — от банкоматов до аквапарков. Не зря на побережье вновь зафиксирована вспышка пресловутого коронавируса, о котором почти все успели позабыть. Что ж, придется вспомнить.