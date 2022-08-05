Почему россияне массово отказываются ехать в Крым на автомобиле, а зря

На курортах Краснодарского края нынче аншлаг: отдыхают туристы по ценам выше московских, простаивая в пробках и нюхая друг другу пятки на пляже, где упасть негде не то, чтобы яблоку, а даже вишенке.
Кафе и столовые переполнены, очереди везде и вся — от банкоматов до аквапарков. Не зря на побережье вновь зафиксирована вспышка пресловутого коронавируса, о котором почти все успели позабыть. Что ж, придется вспомнить.
Между тем, в отличие от Сочи и его окрестностей, в Крыму ситуация с точностью противоположная. Народ побоялся ехать на полуостров из-за возможного «прилета» чего-нибудь ужасающего из некогда братской Незалежной. Однако опасения оказались напрасны. Мало того, что полицейские несут тут службу в усиленном режиме, тщательно фильтруя поток автотранспорта у подножия Крымского моста, так еще и пристально патрулируют окрестности, причем как по суше, так и по морю.
Подозрительные машины и их обитателей останавливают для ознакомления с багажом и документами, а по воздуху перманентно снуют «вертушки» и самолеты. Ни один из объектов в небе не подпадает под фиксацию популярных мобильных приложений, что напрямую говорит об их засекреченной геолокации. Факт остается фактом: Крым контролируют пуще прежнего, а посему за безопасность переживать не стоит.
Впрочем, не стоит волноваться и о колоссальных тратах. Кафе и рестораны рады любому клиенту, а клиенты — ценам. Стоимость обеда на человека в приличной «едальне» составит не более 200 рублей, а всевозможные изыски, вроде рапанов, мидий и черноморской камбалы выудят от 300 рублей за порцию. Пристойного качества «пенное» местного разлива обойдется в 100 «деревянных», мороженое — 40 рублей, сочные персики — от 80 до 120 рублей за килограмм, херсонский арбуз со вкусом детства — не дороже 30 рублей за 1 кг.
Что касается развлечений, то покататься на «банане» выйдет от 200 до 500 рублей с человека (в зависимости от модификации морского «фрукта»), поездка в аквапарк на автобусе с ланчем и на целый день — 1000 рублей с персоны. Впрочем, самостоятельный визит отберет вдвое меньше. Кстати, передвижение по полуострову на автомобиле не отнимает времени, ибо «пробок» нет от наречия «вообще».
Пожалуй, потолкаться придется лишь при подъезде к Крымскому мосту — спасибо полицейскому кордону, и на «заправках», коих на недавно отгроханной «Тавриде» пока не так уж и много. Кстати, лучше заправляться на сетевых АЗС, вроде TES и Atan, которые славятся хорошим качеством топлива. А вот частные мини-комплексы лучше объезжать стороной. Если, конечно, вы не планируете остаться в Крыму навсегда.
Как уже было сказано, на песчаных пляжах — никого, а море чистое, как слеза младенца. Мы проехали от Ялты до Евпатории — картина везде одна и та же. Аборигены приветливы и радушны, атмосфера царит умиротворяющая. А уж после посещения Оленевки, которую называют «русскими Мальдивами», уезжать отсюда не хочется и вовсе.
Главное, чтобы было, где жить. А вариантов жилья — на любой вкус и кошелек. К примеру, комната в частном секторе у бабушки Прасковьи выйдет в 200 рублей за сутки, апартаменты с кондиционером, кухней и холодильником — от 1500 до 3000 рублей, а коттеджи с собственной парковкой, мангальной зоной и садом — от 5000 рублей.
Да, ехать на своих колесах сюда дальше, чем в Туапсе, Анапу и тому подобные Сочи, но для тех, кто действительно хочет отдыхать, а не мариноваться в толпе коронавирусных больных, переплачивая за это немалые деньги, Крым — не иначе, как подарок судьбы. Особенно в непростых для всех нас текущих реалиях.