Очарования и нелепости Кабардино-Балкарии: как дешево отдохнуть автотуристу в горах

Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, сказал однажды поэт Лебедев-Кумач. Добавим от себя: есть моря от края до края, и горы, которые не обойти во век. Говорят, чтобы заболеть горами, нужно там однажды побывать. Вдохнуть густого и сладкого воздуха, увидеть своими глазами иссеченные веками дождей хребты, познакомиться с удивительной культурой горцев. Урал, Хибины, Алтай, Сихотэ-Алинь и, конечно, Кавказ — это все и многое другое — Россия. Поискать еще страну, где можно увидеть горы во всем их разнообразии. Во всем великолепии. Впрочем, по старой — доброй традиции, у нас не ценят, что имеют. А вот когда прижмет — тогда и начинаем разбираться. Прижало, пора браться за изучение родных просторов.

Если уж речь зашла про горы, то наиболее простой и доступной начальной точкой для жителя столицы обычно выбирают Кавказ: там туристический комплекс наиболее обширен, больше услуг и возможностей, есть варианты на любой вкус и кошелек. От добра добра не ищут, собираемся и поехали! Точкой назначения, базой для своего отпуска, выбираем Нальчик — столицу Кабардино-Балкарии — в окружении которого можно найти практически весь ассортимент развлечений: источники и купели с минеральной водой, санатории и дома отдыха, пешие и автомобильные маршруты к природным достопримечательностям, а также самые изысканные заведения местной кухни. Поверьте, в Кавказских горах похудеть вам не дадут.