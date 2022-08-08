Очарования и нелепости Кабардино-Балкарии: как дешево отдохнуть автотуристу в горах

Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, сказал однажды поэт Лебедев-Кумач. Добавим от себя: есть моря от края до края, и горы, которые не обойти во век. Говорят, чтобы заболеть горами, нужно там однажды побывать. Вдохнуть густого и сладкого воздуха, увидеть своими глазами иссеченные веками дождей хребты, познакомиться с удивительной культурой горцев. Урал, Хибины, Алтай, Сихотэ-Алинь и, конечно, Кавказ — это все и многое другое — Россия. Поискать еще страну, где можно увидеть горы во всем их разнообразии. Во всем великолепии. Впрочем, по старой — доброй традиции, у нас не ценят, что имеют. А вот когда прижмет — тогда и начинаем разбираться. Прижало, пора браться за изучение родных просторов.
Если уж речь зашла про горы, то наиболее простой и доступной начальной точкой для жителя столицы обычно выбирают Кавказ: там туристический комплекс наиболее обширен, больше услуг и возможностей, есть варианты на любой вкус и кошелек. От добра добра не ищут, собираемся и поехали! Точкой назначения, базой для своего отпуска, выбираем Нальчик — столицу Кабардино-Балкарии — в окружении которого можно найти практически весь ассортимент развлечений: источники и купели с минеральной водой, санатории и дома отдыха, пешие и автомобильные маршруты к природным достопримечательностям, а также самые изысканные заведения местной кухни. Поверьте, в Кавказских горах похудеть вам не дадут.
Нашим верным спутником и всепрощающим транспортом в этой «экспедиции лайт» выступит рамный пикап Mitsubishi L200: полноценный внедорожник с полным приводом, двумя блокировками дифференциалов и пониженной передачей в трансмиссии. Высокий дорожный просвет, низовой и тяговитый дизельный мотор, добротные шины и большой багажник — в комплекте. Доедет туда, куда захотим! Осталось только заправиться, выехать на М4 «Дон» и включить круиз-контроль. Дальше — дело техники.
Первые 1200 км дороги ничем не отличаются от поездки на море — все та же платная «каширка», проезд по которой до станицы Павловской обойдется в 1828 рублей по транспондеру с использованием скидки от «Автодора». Помимо дисконта, транспондер дает существенную экономию времени, которая в случае поездки «на юга» выливается в целый час. Наша задача — не просто отдохнуть, а сделать это дешево, поэтому будем использоваться все возможные ухищрения и лайфхаки для снижения итоговой цены. Поэтому заправляемся только там, где дают дисконт, а ритм держим в районе 110 км/ч: в таком режиме Mitsubishi L200 расходует около 8,5 литров на 100 км, позволяя проехать на баке не менее 800 км. На трассе немало заправок, но на большинстве очереди, стоять в которых не хочется.
От Москвы до Нальчика 1650 км. В станице Павловской наш путь с «морскими отпускниками» расходится: ценители песка и волн отправляются в сторону Краснодара, а мы поворачиваем на трассу Р217 «Кавказ», которая идет почти через все республики прямиком до Азербайджана. Все 450 км по ней — не самое большое испытание для водителя, однако стоит помнить о некоторых «местных» правилах.
Трассу отремонтировали и сделали скоростной, но «локальные» водители все равно передвигаются по своему, бесполезно нарушая скоростной режим и тормозя почти до остановки на каждом мало-мальски заметном повороте. Также в республиках считается, что светофоры и разметка — это для туристов, а первым едет тот, у кого машина дороже. Впрочем, в этом моменте нам крепко повезло: рыжий пикап L200 воспринимался крайне серьезно, дорогу уступали регулярно, приветственно помахивая рукой. Спасибо, едем!
Дорогу до Нальчика можно проехать ' в один присест', но безопаснее это сделать все же в два водителя или с перерывом. Остановиться на отдых можно в Каменске Шахтинском, Ростове-на-Дону или сразу после, чтобы утром не стоять в пробках. За последние несколько лет вдоль трассы выросло огромное количество гостиниц самых разных ценовых категорий, выбор есть. Также можно поспать в машине на многочисленных АЗС, стоянках и просто на съезде в любую станицу — это абсолютно безопасно, главное отъехать от дороги на достаточное расстояние.
Ставрополье, Невинномысск, поворот на Карачаево-Черкессию. Поля, поля, опять поля, редко перемежающиеся селами. Дорога петляет между холмов, а впереди уже показываются горные отроги. Проехав поворот на «красавец Пятигорск» — как еще не дописали на указателе — попадаем в республику Кабардино-Балкария. Круговое движение с блокпостом посередине — это пригород Нальчика Баксан, именуемый в народе Баксанжелес. Если БТР заведен, то в республике объявлен режим контртеррористической операции. На наше счастье техника безмолвствует, намекая на полное спокойствие и безопасность в горах.
На весь путь от Москвы мы потратили 20 часов времени — короткий сон на парковке близ АЗС включен — и около 140 литров дизельного топлива. Прибавив к затратам стоимость платной дороги, получаем первый результат: логистика обошлась в 9 316,50 рублей. Заносим в блокнот и едем устраиваться на ночлег.
В Нальчике и окрестностях огромное количество гостиниц самого разного типа: с минералкой и без, ближе или дальше от центра, с красивым видом и бесплатным интернетом. Парковка — у каждого, как и охрана. Так что выбирать нужно исключительно из своих потребностей. Загрузка летом оказалась в разы меньше ожидаемой, поэтому можно найти вполне пристойные варианты за 2 000 рублей. За тысячу можно арендовать небольшую квартиру в городе, вполне пригодную для недельного проживания. Для себя мы выбрали приличный отель с завтраком, парковкой и всеми благами цивилизации, который обошелся в 20 995 рублей за 6 ночей.
Кавказ — это кухня. Побывать в Нальчике и не отведать хычинов, что не побывать. Пресные лепешки с сыром, картошкой и мясом — не оторваться. Второе — конечно, шашлык. На Кавказе его готовят так, что никто и нигде не повторит. Конечно, надо есть баранину: здесь она самая вкусная в России. Да и в мире, наверное.
Отдельно стоит упомянуть о жал-бауре — шашлыке из бараньей печени в кишке. Вместо тысячи слов, нужно просто один раз попробовать, а потом набраться смелости и не заказывать эту амброзию каждый день. Обильный ужин на двоих в заведении с претензией, видом и кухней обойдется в две тысячи рублей. Порция жал-баура — 450 рублей, шашлык — 300—400 рублей. Хычин — 100 рублей, но никто не видел человека, заказавшего один хычин.
После дороги хочется не приключений, а отдыха. Поэтому первым делом отправляемся не в горы, а на источники, где можно купаться в минеральной воде хоть целый день. Источники бывают разные, но на Кавказе очень много теплых и даже горячих — температура воды доходит до 40 градусов. Входной билет стоит всего 200 рублей, но провиант надо брать с собой — кроме вида и воды ничего не представлено. Даже душа. Про туалет — вежливо умолчим.
Второй день стоит потратить на культовые достопримечательности — съездить на Голубые озера, карстовые провалы в Черекском районе, до которых 42 км пути. Говорят, что у озер нет дна, поэтому вокруг них сложено множество легенд. Спорить не стоит, нужно просто остановиться и полюбоваться на эту неземную природную красоту. Там же, к слову, находятся несколько очень приятных и относительно недорогих ресторанов, в которых стоит отобедать.
Дальнейший путь лежит в Верхнюю Балкарию. После 40 градусов в Нальчике, горная прохлада ущелий сама по себе становится лекарством, а в тандеме с открывающимися видами — исцелением. Нетронутая цивилизацией горная долина, в которую ведет архаичный тоннель, вдоль него тянется пешеходная дорожка — забыть эти виды невозможно, хуже только никогда их не увидеть. Там же можно посмотреть старинные сторожевые башни, остатки древних поселений горцев и обязательно посетить урочище минеральных источников Уштулу. Кстати, если самая вкусная баранина мира подается в Кабардино-Балкарии, то самая вкусная баранина Кабардино-Балкарии подается в Верхней Балкарии.
Три дня в горах, уровень баранины в крови достаточен для того, чтобы встретиться с главной достопримечательностью республики — горой Эльбрус. «Вздымающийся», чей пик находятся на высоте 5 642 метра — культовое место и для альпинистов, и для простых туристов. Подъем начинается в 114 километрах по асфальту от Нальчика — на высоте 2 350 метров на поляне Азау, откуда начинается канатная дорога на Эльбрус. Она состоит из трех участков: на высоте 3000 метров находится станция Кругозор, на 3500 метров — Мир, а последняя точка — 3 847 метров над уровнем моря — Гарабаши. Подъем обойдется в 1500 рублей на человека.
Баксанское ущелье и одноименный ледник, Долина Нарзанов, озеро Шадхурей, плато Канжол, водопады Девичьи слезы и Терскол, термальные источники Аушегера и многое другое — также находятся в Кабардино-Балкарии в непосредственной близости от Нальчика. Здесь запросто можно прожить и «пропутешествовать» и неделю, и две, не повторившись и не растеряв очарования от горной республики.
Главное, чтобы машине и водителю хватило смелости на все дороги: мы ездили на пикапе Mitsubishi L200 — рамном внедорожнике с постоянным полным проводом и могучим дизельным мотором — поэтому непреодолимых препятствий не встретили. Чередовать купание и прогулки можно хоть каждый день, притом ни разу не повторившись. Оставит ли такой отпуск приятную негу и воспоминания? Конечно.
Самое время подсчитать наши расходы: за дорогу в обе стороны, а также передвижения по республике, наш Mitsubishi L200 намотал на колеса 3 400 км и сжег около 320 литров горючего. Горные грунтовки и разбитые асфальтовые дороги, через которые медленно переходят стада, отвесные склоны и россыпи горной породы — японский пикап позволил своими глазами увидеть больше, чем путнику на «легковушке». Мы неоднократно подключали полный привод, а в некоторых местах вынуждены были даже блокировать дифференциалы — многие природные достопримечательности скрываются за бездорожьем.
Одно можно сказать точно — оно того стоило — всех 16 320 рублей, что мы залили в баки. Еще 4004 рубля 50 копеек мы заплатили за платные дороги. Гостиница — 20 995 рублей и еще около 20 000 рублей — на питание.
Поездка на рынок обошлась более пяти тысяч рублей, но домой поедут «сладкие» гостинцы: мед, выпечка, фрукты, варенье. Огромный грузовой отсек пикапа стимулирует на «подвиги». На развлечения — включая 3000 рублей за подъем на Эльбрус по «канатке» и 1200 рублей за три раунда купаний в источниках — потрачено порядка 15 000 рублей. Итого на двоих отпуск обошелся в 81 319,5 копеек. Не будет лукавством утверждать, что именно этот маршрут может стать одним из наиболее привлекательных и доступных, как в смысле дороги, так и по цене для любого автомобилиста из Москвы.