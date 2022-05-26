«КАМАЗ-мастер» поставил крест на всем российском автоспорте

Для проведения соревнования нужно обеспечить безопасность на всей трассе. Не только откатать и построить маршрут, но и ограничить движение. Важно, чтобы на гоночную трассу (спортсмены называют ее «каналом») не могла выехать случайная машина рыбаков, охотников, селян или отдыхающих. А это большая проблема. Во всех местах выездов нужно установить комиссаров гонки. Но привлеченным гражданским могут и не подчиниться, послать далеко и поехать дальше.

Поэтому нужно привлекать полицию, а это не так уж просто. К тому же, дополнительные возможности полиции ограничены — у них и так работы хватает. Вот и пытаются организаторы оптимизировать процесс. При этом очень важен опыт. Например, посмотрели дорогу — вроде бы слабо накатанная, можно на день перекрыть. А на деле оказывается, что по этому участку каждый день из села ездят на ферму. Недоенных коров на целый день не оставишь! Это только один пример, а неожиданных казусов может оказаться великое множество.

На финальный день соревнования остались только участники областного чемпионата. Те, кто заявился лишь на Кубок России, подвели итоги в предыдущий день и уехали. Так что остались только грузовики и багги. Это категории Т5 и N2.

Единственная завяленный в категории R прототип Nissan NP300 Pick Up (экипаж Андрея Сушенцова и Дмитрия Павлова) не вышел на финальный день соревнования — поломались еще в субботу и не смогли восстановить машину. Оформили сход. До финиша гонки они не добрались, но в тоже самое время их в данной категории никто обогнать не смог. Это победа или поражение?