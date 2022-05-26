«КАМАЗ-мастер» поставил крест на всем российском автоспорте

Фото: АвтоВзгляд
Финальный день чемпионата Волгоградской области состоял из двух кругов, каждый протяженностью 80 км. Если в предыдущий день двигались по часовой стрелке, то в этот раз — против. Возникает вопрос — почему нельзя делать совсем новую трассу на каждый день гонки? Все упирается в деньги. Впрочем, не только в них…
Ефим Розкин

Для проведения соревнования нужно обеспечить безопасность на всей трассе. Не только откатать и построить маршрут, но и ограничить движение. Важно, чтобы на гоночную трассу (спортсмены называют ее «каналом») не могла выехать случайная машина рыбаков, охотников, селян или отдыхающих. А это большая проблема. Во всех местах выездов нужно установить комиссаров гонки. Но привлеченным гражданским могут и не подчиниться, послать далеко и поехать дальше.

Поэтому нужно привлекать полицию, а это не так уж просто. К тому же, дополнительные возможности полиции ограничены — у них и так работы хватает. Вот и пытаются организаторы оптимизировать процесс. При этом очень важен опыт. Например, посмотрели дорогу — вроде бы слабо накатанная, можно на день перекрыть. А на деле оказывается, что по этому участку каждый день из села ездят на ферму. Недоенных коров на целый день не оставишь! Это только один пример, а неожиданных казусов может оказаться великое множество.

На финальный день соревнования остались только участники областного чемпионата. Те, кто заявился лишь на Кубок России, подвели итоги в предыдущий день и уехали. Так что остались только грузовики и багги. Это категории Т5 и N2.

Единственная завяленный в категории R прототип Nissan NP300 Pick Up (экипаж Андрея Сушенцова и Дмитрия Павлова) не вышел на финальный день соревнования — поломались еще в субботу и не смогли восстановить машину. Оформили сход. До финиша гонки они не добрались, но в тоже самое время их в данной категории никто обогнать не смог. Это победа или поражение?

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Фото: АвтоВзгляд

Если в категории R было исключительно тихо и спокойно, то грузовики (T5) рубились по-взрослому. И, что самое главное, по-честному. Фактически мы стали свидетелями полноценного финиша Дакара, на котором был один основной вопрос — МАЗ сможет обогнать КамАЗ или нет? Вообще в российском автоспорте сложилась абсурдная ситуация, когда одна команда «КАМАЗ-мастер» получает колоссальное финансирование, а все остальные… покупают чупа-чупс за свой собственный счет. Финансирование только одной команды — государственное, то есть из нашего с вами кармана, дорогой читатель!

Точная цифра неизвестна, но каждый спортивный КамАЗ стоит миллионы евро. Никто из крупных производителей грузовиков — Mercedes, Volvo, Iveco не может себе позволить иметь собственную команду. А КамАЗ может! В Набережных Челнах строят грузовые спортивные болиды, не имеющие ничего общего с серийной продукцией. Разве что только шильдик. Команда может позволить себе колоссальный штат, выезды всем составом за границу на тренировки и прочие плюшки.

Да, команда — 19-кратный Чемпион «Дакара». Но имея колоссальный технический перевес просто невозможно не стать чемпионом. Это все равно что «Челси» в полном составе заявится на российский локальный областной турнир по футболу. Понятно, что «Челси» легко вынесет всех. Это победа? Да! Но стоит ли ей гордиться?

Фото: АвтоВзгляд

Удивительно, но все российские спортсмены недолюбливают команду «КАМАЗ-мастер» (не завод, а именно команду). Причина очевидна — на выделяемые государственные деньги можно было содержать 5—10 спортивных команд и действительно оживить российский автоспорт, дать возможность развиваться десяткам талантливых спортсменов. А пока идет игра в одни ворота, и все российские спортсмены болеют за… белоруса Сергея Вязовича (руководитель белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто»). Кстати, Вязович в этой гонке занял третье место, отстав от победителя Айрата Мардеева на 14 минут.

— На этой гонке мы проводили испытания новых инженерах решений в «боевых» условиях, — рассказала руководитель грузового направления команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — В Нижнем Новгороде у нас есть полноценный полигон, но все равно ралли очень важны. На таких продолжительных гонках машина подвергается исключительным нагрузкам, поэтому становятся наглядными любые слабые места. В песках Арчеды мы испытали новые тормозные колодки с опытным фрикционным слоем, проводили испытания опытного блока подкачки шин, отстраивали подвеску — подбирали оптимальные характеристики амортизаторов. В итоге заняли шестое, седьмое и девятое места, что в такой компании — очень неплохой результат. И что самое важное — все машины ГАЗ добрались до финиша. Это отличительная черта наших грузовиков — мы всегда проходим любую гонку полностью!..

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Фото: АвтоВзгляд

В категории багги далеко не всем удалось добраться до финиша. Очень грустно выглядели прототипы G-Force. Не смог самостоятельно финишировать экипаж братьев Андрея и Владимира Новиковых (команда G-Force Motorsport) на прототипе G-Force T−3GF. Сошел с дистанции экипаж Андрея Рудского и Андрея Рудницкого (команда NG Energo) на прототипе G-Force Proto Bars. В общем, у G-Force есть явные проблемы, и если производитель не сделает верные выводы, то будущее этих прототипов печальное. Лучший результат среди багги показал экипаж Армена Пузяна и Кирилла Шубина на CAN-AM Maverick X3. Кстати, очень быстрые и легкие багги, которые просто порхают по пескам, оказались позади грузовиков — в общем зачете Пузян лишь на шестом месте.

Все, генеральная тренировка перед «Шелковым путем» закончена! Самое значимое российское ралли пройдет в первой половине июля. Старт в Астрахани. Машины впервые проедут через Чечню и Дагестан и 16 июля финишируют на Красной площади в Москве. Общий пробег — 4380 километров, из которых 2800 км — скоростные участки.

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Фото: АвтоВзгляд

- Наша команда начинала на «Шелковом пути», — рассказал руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Когда-то наш «Соболь 4х4» занял в этой гонке 46-е место, потом 36-е, а дальше мы вошли уже в десятку самых быстрых экипажей турнира. Это очень круто быть в лидерах мирового автоспорта на машинах, построенных на серийных узлах и агрегатах. В этом году мы едем пятью автомобилями: три внедорожных грузовика «Садко NEXT» и две «Газели NN» в «легковом» зачете.

Ралли «Шелковый путь» — это всегда суровое испытание, и мы настроены на серьезную борьбу, наша задача заехать на подиум. В коротких гонках тяжело выигрывать у прототипов, они быстрее, а наши «Газели» и «Газоны» не столь стремительны на разгонах. Ведь это, практически, серийные машины. Однако, в длинных гонках, как на «Шелковом пути», мы можем долго держать высокую среднюю скорость. Наши машины быстро едут по пескам и степям. При этом они очень надежны. И в этом наше преимущество, — подытожил Вячеслав Субботин.

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26 мая 2022
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