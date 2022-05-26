«КАМАЗ-мастер» поставил крест на всем российском автоспорте

Для проведения соревнования нужно обеспечить безопасность на всей трассе. Не только откатать и построить маршрут, но и ограничить движение. Важно, чтобы на гоночную трассу (спортсмены называют ее «каналом») не могла выехать случайная машина рыбаков, охотников, селян или отдыхающих. А это большая проблема. Во всех местах выездов нужно установить комиссаров гонки. Но привлеченным гражданским могут и не подчиниться, послать далеко и поехать дальше.
Поэтому нужно привлекать полицию, а это не так уж просто. К тому же, дополнительные возможности полиции ограничены — у них и так работы хватает. Вот и пытаются организаторы оптимизировать процесс. При этом очень важен опыт. Например, посмотрели дорогу — вроде бы слабо накатанная, можно на день перекрыть. А на деле оказывается, что по этому участку каждый день из села ездят на ферму. Недоенных коров на целый день не оставишь! Это только один пример, а неожиданных казусов может оказаться великое множество.
На финальный день соревнования остались только участники областного чемпионата. Те, кто заявился лишь на Кубок России, подвели итоги в предыдущий день и уехали. Так что остались только грузовики и багги. Это категории Т5 и N2.
Единственная завяленный в категории R прототип Nissan NP300 Pick Up (экипаж Андрея Сушенцова и Дмитрия Павлова) не вышел на финальный день соревнования — поломались еще в субботу и не смогли восстановить машину. Оформили сход. До финиша гонки они не добрались, но в тоже самое время их в данной категории никто обогнать не смог. Это победа или поражение?
Если в категории R было исключительно тихо и спокойно, то грузовики (T5) рубились по-взрослому. И, что самое главное, по-честному. Фактически мы стали свидетелями полноценного финиша Дакара, на котором был один основной вопрос — МАЗ сможет обогнать КамАЗ или нет? Вообще в российском автоспорте сложилась абсурдная ситуация, когда одна команда «КАМАЗ-мастер» получает колоссальное финансирование, а все остальные… покупают чупа-чупс за свой собственный счет. Финансирование только одной команды — государственное, то есть из нашего с вами кармана, дорогой читатель!
Точная цифра неизвестна, но каждый спортивный КамАЗ стоит миллионы евро. Никто из крупных производителей грузовиков — Mercedes, Volvo, Iveco не может себе позволить иметь собственную команду. А КамАЗ может! В Набережных Челнах строят грузовые спортивные болиды, не имеющие ничего общего с серийной продукцией. Разве что только шильдик. Команда может позволить себе колоссальный штат, выезды всем составом за границу на тренировки и прочие плюшки.
Да, команда — 19-кратный Чемпион «Дакара». Но имея колоссальный технический перевес просто невозможно не стать чемпионом. Это все равно что «Челси» в полном составе заявится на российский локальный областной турнир по футболу. Понятно, что «Челси» легко вынесет всех. Это победа? Да! Но стоит ли ей гордиться?
Удивительно, но все российские спортсмены недолюбливают команду «КАМАЗ-мастер» (не завод, а именно команду). Причина очевидна — на выделяемые государственные деньги можно было содержать 5—10 спортивных команд и действительно оживить российский автоспорт, дать возможность развиваться десяткам талантливых спортсменов. А пока идет игра в одни ворота, и все российские спортсмены болеют за… белоруса Сергея Вязовича (руководитель белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто»). Кстати, Вязович в этой гонке занял третье место, отстав от победителя Айрата Мардеева на 14 минут.
— На этой гонке мы проводили испытания новых инженерах решений в «боевых» условиях, — рассказала руководитель грузового направления команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — В Нижнем Новгороде у нас есть полноценный полигон, но все равно ралли очень важны. На таких продолжительных гонках машина подвергается исключительным нагрузкам, поэтому становятся наглядными любые слабые места. В песках Арчеды мы испытали новые тормозные колодки с опытным фрикционным слоем, проводили испытания опытного блока подкачки шин, отстраивали подвеску — подбирали оптимальные характеристики амортизаторов. В итоге заняли шестое, седьмое и девятое места, что в такой компании — очень неплохой результат. И что самое важное — все машины ГАЗ добрались до финиша. Это отличительная черта наших грузовиков — мы всегда проходим любую гонку полностью!..
В категории багги далеко не всем удалось добраться до финиша. Очень грустно выглядели прототипы G-Force. Не смог самостоятельно финишировать экипаж братьев Андрея и Владимира Новиковых (команда G-Force Motorsport) на прототипе G-Force T−3GF. Сошел с дистанции экипаж Андрея Рудского и Андрея Рудницкого (команда NG Energo) на прототипе G-Force Proto Bars. В общем, у G-Force есть явные проблемы, и если производитель не сделает верные выводы, то будущее этих прототипов печальное. Лучший результат среди багги показал экипаж Армена Пузяна и Кирилла Шубина на CAN-AM Maverick X3. Кстати, очень быстрые и легкие багги, которые просто порхают по пескам, оказались позади грузовиков — в общем зачете Пузян лишь на шестом месте.
Все, генеральная тренировка перед «Шелковым путем» закончена! Самое значимое российское ралли пройдет в первой половине июля. Старт в Астрахани. Машины впервые проедут через Чечню и Дагестан и 16 июля финишируют на Красной площади в Москве. Общий пробег — 4380 километров, из которых 2800 км — скоростные участки.
- Наша команда начинала на «Шелковом пути», — рассказал руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Когда-то наш «Соболь 4х4» занял в этой гонке 46-е место, потом 36-е, а дальше мы вошли уже в десятку самых быстрых экипажей турнира. Это очень круто быть в лидерах мирового автоспорта на машинах, построенных на серийных узлах и агрегатах. В этом году мы едем пятью автомобилями: три внедорожных грузовика «Садко NEXT» и две «Газели NN» в «легковом» зачете.
Ралли «Шелковый путь» — это всегда суровое испытание, и мы настроены на серьезную борьбу, наша задача заехать на подиум. В коротких гонках тяжело выигрывать у прототипов, они быстрее, а наши «Газели» и «Газоны» не столь стремительны на разгонах. Ведь это, практически, серийные машины. Однако, в длинных гонках, как на «Шелковом пути», мы можем долго держать высокую среднюю скорость. Наши машины быстро едут по пескам и степям. При этом они очень надежны. И в этом наше преимущество, — подытожил Вячеслав Субботин.
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