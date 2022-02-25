Грузовые тайны «сорок первого»: необычные пикапы на базе «Москвича-2141»

«Сорок первый» встал на конвейер в 1986 году. И к 1987-му его производство вышло на мощность, позволяющую производить хетчбэк тысячами. Однако технологии строительства хотя и были на тот момент передовыми, но все же далекими от совершенства. Пошел брак. Чтобы добро не пропадало, дефектные хетчи стали переделывать в микрогрузовики.

Превращение хетчбэка в пикап происходило так: срезалась задняя часть крыши, заваривались задние дверные проемы, устанавливалась задняя стенка кабины с окошком и задний борт. К 1989 году производство пикапов вышло на цифру в 238 штук в год. Грузоподъемность нового автомобиля из-за подвески (ее не меняли) составляла всего 400 кг. Конечно же, нашлись и те, кто начал доделывать отечественный пикап.

Вот, к примеру, «Москвич-233522» с пластиковой надстройкой кузова, служивший в такси. Такое решение делало пикап более удобным и вместительным фургоном. Высота крыши варьировалась от низкой до высокой с возможностью установки обтекателя на кабину.