Грузовые тайны «сорок первого»: необычные пикапы на базе «Москвича-2141»

«Сорок первый» встал на конвейер в 1986 году. И к 1987-му его производство вышло на мощность, позволяющую производить хетчбэк тысячами. Однако технологии строительства хотя и были на тот момент передовыми, но все же далекими от совершенства. Пошел брак. Чтобы добро не пропадало, дефектные хетчи стали переделывать в микрогрузовики.
Превращение хетчбэка в пикап происходило так: срезалась задняя часть крыши, заваривались задние дверные проемы, устанавливалась задняя стенка кабины с окошком и задний борт. К 1989 году производство пикапов вышло на цифру в 238 штук в год. Грузоподъемность нового автомобиля из-за подвески (ее не меняли) составляла всего 400 кг. Конечно же, нашлись и те, кто начал доделывать отечественный пикап.
Вот, к примеру, «Москвич-233522» с пластиковой надстройкой кузова, служивший в такси. Такое решение делало пикап более удобным и вместительным фургоном. Высота крыши варьировалась от низкой до высокой с возможностью установки обтекателя на кабину.
Были попытки создать и грузопассажирские модификации. Надстройка у них имела максимальную высоту, а откидной борт заменялся распашными дверьми. Правда, серийными данные образцы так и не стали.
К 1995 году на АЗЛК попытались сделать на базе пикапа полурамное шасси. Разработка действительно могла бы быть востребованной, особенно в таком огромной мегаполисе, как Москва. Ведь шасси — это возможность устанавливать различные надстройки, в зависимости от нужд.
Например, установка изотермических кубов и рефрижераторов позволяла перевозить скоропортящиеся продукты. А можно было бы установить небольшой бортовой кузов и накрыть его тентом. В общем, все ограничивается исключительно фантазией. Однако проекту шасси не суждено было жить. В 1996 году заводвстал и проект остался лишь в опытных образцах.
Так же 1999-м были попытки возобновить производство пикапов в Омске на мощностях ОАО «Омский завод коробок передач», где сперва изготавливали узлы заднего привода для полноприводных модификаций, а затем освоили отверточную сборочную линию.
Впрочем, довольно скоро все закончилось. Проблемы на столичном заводе породили недостаток машинокомплектов и, выпустив в 2002 году порядка двухсот автомобилей, омское предприятие свернуло деятельность в этом направлении.
Одним из опытных образцов завода в Омске стал полноприводный пикап «Москвич-2344». На автомобиль был установлен фургон и пластиковый защитный обвес. Машина даже успела принять участие в автопробеге по маршруту Москва-Архангельск-Мурманск-Москва в 2000 году.
Так же существовал и военный образец пикапа с одинарной и двойной кабиной. Помимо цветомаскировки, нанесенной на кузов, грузовой отсек оборудовали под установку вооружения.