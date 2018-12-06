Что делать, если со «встречки» вам в лоб летит автомобиль

В автошколах будущие водители получают базовые знания и осваивают простейшие навыки: их учат, как трогаться с места, переключать скорости, тормозить, входить в поворот. О том же, что нужно делать в экстренной ситуации, когда со «встречки» в лоб «летит» другая машина, инструкторы на обычных автокурсах, увы, не рассказывают. Как правильно действовать в подобном случае, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Ползти по изученному маршруту в вялотекущей пробке или гнать по пустой трассе за городом — особого ума не нужно. Следи за дистанцией, работай педалями, переключай вовремя передачи, если того требует устройство трансмиссии, да поглядывай в зеркала. Все просто и понятно, но ровно до тех пор, пока не наступает экстренный случай, способный вогнать в ступор не только новичка, но и того водителя, что за рулем далеко не первый год.
Что делать, если на тебя со встречной полосы несется машина: тормозить или уходить? Если тормозить, то как? Если уходить, то куда? Этими и другими схожими вопросами, как оказалось, задаются многие автомобилисты, понимающие, что от страшных аварий застрахованы лишь те, кто никогда не высовывается из дома. А все-таки, как нужно действовать в подобной ситуации?
Для начала обратимся к своду автомобильных законов — Правилам дорожного движения. Пункт 10.1 гласит, что «при возникновении опасности, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Иными словами, при вероятности лобового столкновения ПДД предписывают рулевым тормозить, больше ничего конкретного не сказано.
Инструкторы экстремального вождения, в свою очередь, придерживаются несколько иного мнения. Они убеждены, что когда со «встречки» вылетает автомобиль, водителю следует не просто бездумно давить на педаль тормоза, а еще и пытаться вырулить. Уйти чуть в сторону, принять удар по касательной, добровольно отправиться в кювет. Любой сценарий развития событий будет лучше прямого столкновения «лоб в лоб».
Считается, что обычному человеку требуется две секунды на то, чтобы «прочитать» дорожную ситуацию, принять решение и что-либо предпринять. Самое важное здесь — предугадать действия другого шофера. По взгляду, положению рук на руле, направлению колес попытаться просчитать траекторию его «полета». И, соответственно, приложить максимум усилий, чтобы разойтись без серьезных повреждений.
Чего делать точно не стоит, если вы понимаете, что вот-вот случится страшное — так это метаться по полосе из стороны в сторону. Также не выруливайте на обочину, ведь по статистике именно там, а не на дороге случается большинство «лобовых» аварий: оба водителя, пытаясь уйти от удара, думают скрыться за пределами проезжей части. «Встречкой» тоже лучше не пользоваться — крайне не безопасно.
Но самое важное — не терять самообладание. Не надеяться на второго шофера и на счастливый случай.