Что делать, если со «встречки» вам в лоб летит автомобиль

Ползти по изученному маршруту в вялотекущей пробке или гнать по пустой трассе за городом — особого ума не нужно. Следи за дистанцией, работай педалями, переключай вовремя передачи, если того требует устройство трансмиссии, да поглядывай в зеркала. Все просто и понятно, но ровно до тех пор, пока не наступает экстренный случай, способный вогнать в ступор не только новичка, но и того водителя, что за рулем далеко не первый год.

Что делать, если на тебя со встречной полосы несется машина: тормозить или уходить? Если тормозить, то как? Если уходить, то куда? Этими и другими схожими вопросами, как оказалось, задаются многие автомобилисты, понимающие, что от страшных аварий застрахованы лишь те, кто никогда не высовывается из дома. А все-таки, как нужно действовать в подобной ситуации?