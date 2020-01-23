Владельцы каких автомобилей чаще всего нарушают правила парковки

Проанализировав все случаи вывоза с московских улиц неправильно припаркованных авто в прошедшем году, в АМПП сообщили, что чаще всего на спецстоянки увозили автомобили Volkswagen и KIA: машины этих марок забирали по 28 000 раз.

Треть место досталось «легковушкам» Hyundai, попавшим под парковочные нарушения около 23 000 раз. Стоит отметить, что ничего удивительного в составе первой тройки нет. Просто концентрация авто этих марок на столичных дорогах очень высока: напомним, что продукция этих автостроителей стала самой ходовой на рынке Белокаменной.

Далее в антирейтинге нарушителей по порядку следуют Nissan, Mercedes-Benz, Skoda, Toyota, BMW и Renault. Кстати, представители Администратора московосного парковочного пространства отметили, что правила действуют одинаково для всех, вне зависимости от стоимости авто.

Между тем, чуть раньше были названы и самые «счастливые» улицы Первопрестольной, откуда эвакуируют машины особенно часто. Так, в 2019 году, как писал портал «АвтоВзгляд», лидером стала Пресненская набережная, второе место досталось Кутузовскому проспекту, а третье — Варшавскому шоссе.