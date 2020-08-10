Можно ли обжаловать штраф, выписанный за среднюю скорость

Прежде всего не забывайте, что если в отношении вас было вынесено постановление, то право на обжалование ничем не ограничивается. Но вот успех обжалования будет зависеть от того, были ли допущены нарушения при вынесении постановления или нет, и доказано ли вообще само нарушение и обстоятельства его совершения.
Известны случаи, когда автолюбителям удавалось отменить постановление, ссылаясь на истечение срока давности привлечения к административной ответственности или на действия в условиях крайней необходимости (автолюбителю или находящимся в автомобиле людям грозила опасность).
Тем не менее нужно учитывать, что процент ошибок камер видеофиксации правонарушений минимален. Официальную статистку по отмене таких штрафов в открытом доступе найти очень сложно. А случаи публикаций в СМИ единичны. Так, «Коммерсантъ» смог найти информацию только о десяти подобных случаях с 2011 по 2018 год. И отдельной строкой в «камерной» теме стоит вопрос средней скорости.
Некоторые автомобилисты уверенны, что применение метода средней скорости для установления факта нарушения скоростного режима незаконно. Тем не менее юридическая практика и изучение законодательства говорят противоположное. Отмечу, что измерение средней скорости — это метод установления факта превышения скорости. Нового штрафа не появилось — штрафуют все так же за нарушение скоростного режима.
Появление новых способов установления нарушений — логичное следствие технологического прогресса. Отмечу, что в законодательстве никак не конкретизированы методы измерений при определении скорости движения транспортных средств. На самом деле даже измерение мгновенной скорости на практике есть результат измерения средней скорости движения на пренебрежительно малом участке пути в пренебрежительно малый период времени.
Разговоры о противозаконности измерения средней скорости начались после иска некого Николая Баусова. СМИ утверждали, что Верховный суд РФ отменил его штраф за среднюю скорость. На самом деле все было совсем иначе. ВС вернул иск на пересмотр, посчитав, что не все доводы Баусова были достаточно проработаны и опровергнуты. Районный суд еще раз рассмотрел их с привлечением новых экспертов и снова сделал вывод о необоснованности претензии, оставив штраф в силе.
Здесь надо добавить про сам принцип измерения средней скорости, объяснить его обоснованность, добавить, что штраф выписан не за среднюю скорость, а за превышение скорости в любом случае. Можно даже и нештрафуемый порог упомянуть критически.
Если же вы уверены, что штраф выписан незаконно и очень хочется добиться справедливости, то можно пойти двумя путями: направить жалобу вышестоящему должностному лицу или же в суд по месту совершения административного правонарушения. Кроме того, с 2020 года обжаловать штраф можно через портал госуслуг. В любом случае на написание и подачу жалобы у вас есть 10 календарных дней с даты получения постановления. Срок рассмотрения жалобы прописан в законодательства и составляет от десяти дней до двух месяцев, в зависимости от того, каким способом вы обжалуете постановление. Но на практике сроки обычно больше из-за высокой загруженности органов, рассматривающих жалобы (как должностных лиц, так и судов).
Также нужно отметить, что, подав жалобу вышестоящему должностному лицу и получив отказ, вы не теряете право подать повторную жалобу в суд. Единственное, вам также нужно уложиться в десятидневный срок с даты отказа.
Но как отмечалось выше, шансы отменить постановление весьма невелики и для этого нужны достаточно веские основания. Если таковых не будет, высока вероятность, что все инстанции в удовлетворении вашей жалобы откажут, а постановление останется в силе.
Тем не менее я ни в коем случае не хочу вас убедить, что в случае несогласия с постановлением жаловаться не стоит. Если вы решите обжаловать постановление, то ничего не теряете. Кроме того, в результате подачи жалобы постановление о назначении штрафа не вступает в силу, а значит и не начинает отсчитываться срок в 60 дней на оплату штрафа. Иначе говоря, у вас будет больше времени для оплаты. Срок на оплату постановления начнет отсчитываться с момента, когда вам откажут в удовлетворении жалобы и постановление вступит в силу.
Но необходимо помнить, что возможны случаи, когда орган, вынесший постановление, несмотря на вашу жалобу, по каким-либо причинам посчитает, что постановление вступило в силу и попытается принудительно взыскать штраф через службу судебных приставов. Поэтому, если вы обжалуете постановление, стоит сообщить об этом должностному лицу, которое его вынесло и контролировать информацию об исполнительных производствах в отношении вас на сайте службы судебных приставов.
На оплату штрафа по закону есть всего 60 дней и отсчитывается этот срок с даты вступления постановления в силу. Если вы не обжаловали постановление, то оно вступит в силу через 10 дней после его получения. Соответственно через 70 дней, если штраф не будет оплачен, дело может быть передано судебным приставам для принудительного взыскания суммы штрафа. При этом с вас еще может быть взыскана сумма исполнительского сбора, а также вы можете быть привлечены к административной ответственности за несвоевременную оплату. Наказанием будет штраф в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа.
В случае же, если вам удалось доказать свою невиновность, помимо отмены штрафа вы можете потребовать возместить убытки, которые понесли в связи с обжалованием. Для этого нужно написать исковое заявление в суд по месту нахождения органа, вынесшего незаконное постановление, и приложить к нему документы, подтверждающие расходы. Помимо судебных расходов водитель может просить и о компенсации морального вреда.