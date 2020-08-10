Можно ли обжаловать штраф, выписанный за среднюю скорость

Прежде всего не забывайте, что если в отношении вас было вынесено постановление, то право на обжалование ничем не ограничивается. Но вот успех обжалования будет зависеть от того, были ли допущены нарушения при вынесении постановления или нет, и доказано ли вообще само нарушение и обстоятельства его совершения.

Известны случаи, когда автолюбителям удавалось отменить постановление, ссылаясь на истечение срока давности привлечения к административной ответственности или на действия в условиях крайней необходимости (автолюбителю или находящимся в автомобиле людям грозила опасность).

Тем не менее нужно учитывать, что процент ошибок камер видеофиксации правонарушений минимален. Официальную статистку по отмене таких штрафов в открытом доступе найти очень сложно. А случаи публикаций в СМИ единичны. Так, «Коммерсантъ» смог найти информацию только о десяти подобных случаях с 2011 по 2018 год. И отдельной строкой в «камерной» теме стоит вопрос средней скорости.