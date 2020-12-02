Стоит ли на самом деле бояться «вафельниц» на перекрестках

Эксперимент по нанесению «вафельниц» на столичные перекрестки стартовал еще в 2015 году. По прошествии двух лет авторы инициативы признали опыт, перенятый из-за рубежа, успешным. И в 2018-м желтую сетчатую разметку 1.26 внесли в ПДД официально. Причем разукрашенные пересечения появились не только в Первопрестольной, но и в других городах — в том числе в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.
Преподносилась вся эта идея, как прекрасный способ разгрузить проблемные перекрестки. Мол, приметив желтую разметку, водители не будут выползать на пересечение на запрещающий сигнал светофора, преграждая путь поперечному потоку и создавая еще больший затор. Однако все понимали, что прикрываясь пробками, власти хотят всего-навсего увеличить приток водительских деньжат в казну.
Тех, кто в нарушение п. 13.2 ПДД выезжает на «затычный» перекресток и застревает на «вафельнице», наказывают немаленьким штрафом в размере 1000 рублей (ст.12.13 КоАП). С каждого водителя по тысчонке — а сколько таких торопыг, вылезающих на красный, будто это их последний шанс проехать — и буквально на ровном месте набегает кругленькая сумма.
В одной только Москве насчитывается уже более сотни перекрестков с «вафельной» разметкой. В частности, в уходящем году, как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), желтые линии появились на 15 пересечениях. Любопытно, что от ответа на другой наш вопрос — о количестве штрафов, выписанных за эти 2,5 года — пресс-служба ЦОДД аккуратно уклонилась. И тому, как оказалось, есть причина.
Да, «вафельных» перекрестков в столице — более ста, но далеко не все из них оборудованы комплексами фото- и видеофиксации нарушений. А если быть точнее, то коварные камеры, штрафующие водителей, установлены лишь на 7 пересечениях. Каких именно — в ЦОДД, разумеется, не рассказывают.
Смеем предположить, что именно потому, что комплексов так мало, в Центре не хотят раскрывать информацию и о выписанных постановлениях. Их тоже, вероятно, немного. Ведь если автомобилисты прознают о том, что «вафельницы» не так страшны, как их малюют, то и соблюдать сие правило никто особо не будет. Но возникает другой вопрос — а зачем тогда вообще нужна эта сетчатая разметка? Имитация бурной деятельности?
Толк, пусть и небольшой, от нанесения «вафельниц», конечно, есть. Но куда эффективнее работали бы «умные» светофоры, корректирующие продолжительность каждой фазы цикла в автоматическом режиме, исходя из загруженности направлений. Такие, напомним, в Москве тоже сейчас постепенно устанавливаются. Но, к сожалению, не так активно и не с теми целями.
В ЦОДД обещали, что до конца 2020 года в столице появится 400 «умных» светофоров. Казалось бы, как хорошо. Тем более что в ведомстве отмечали — среднее время прохождения перекрестка, оборудованного новой системой, сокращается примерно на 15—20%. Да вот только «заточены» они не под интенсивность трафика, а под общественный транспорт. Автобус подъехал к пересечению, зеленый свет для него загорелся. А остальные подождут.
Но, похоже, в обозримом будущем столичные власти ничего менять не собираются. «Умные» светофоры — для пассажиров. А водители пусть «радуются» новым «вафельным» перекресткам, которые продолжат появляться на перекрестках Первопрестольной. В планах ведомства на 2021 год — апгрейд еще как минимум 10 пересечений. А там, глядишь, и новые камеры тоже повесят.