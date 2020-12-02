Стоит ли на самом деле бояться «вафельниц» на перекрестках

Эксперимент по нанесению «вафельниц» на столичные перекрестки стартовал еще в 2015 году. По прошествии двух лет авторы инициативы признали опыт, перенятый из-за рубежа, успешным. И в 2018-м желтую сетчатую разметку 1.26 внесли в ПДД официально. Причем разукрашенные пересечения появились не только в Первопрестольной, но и в других городах — в том числе в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

Преподносилась вся эта идея, как прекрасный способ разгрузить проблемные перекрестки. Мол, приметив желтую разметку, водители не будут выползать на пересечение на запрещающий сигнал светофора, преграждая путь поперечному потоку и создавая еще больший затор. Однако все понимали, что прикрываясь пробками, власти хотят всего-навсего увеличить приток водительских деньжат в казну.

Тех, кто в нарушение п. 13.2 ПДД выезжает на «затычный» перекресток и застревает на «вафельнице», наказывают немаленьким штрафом в размере 1000 рублей (ст.12.13 КоАП). С каждого водителя по тысчонке — а сколько таких торопыг, вылезающих на красный, будто это их последний шанс проехать — и буквально на ровном месте набегает кругленькая сумма.