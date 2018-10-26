Столичных дорожников оштрафовали на 57 млн. рублей

Протяженность московских дорог составляет примерно 3600 километров, что не мало. Однако обеспеченность уличной сети в столице все равно недостаточна: сегодня она в два-три раза ниже, чем у любого другого мегаполиса мира. В среднем проезжая часть занимает лишь 8% территории города, в то время европейская норма составляет 15—20%.

Да, в нынешнем году дорожники потрудились на славу. C января по сентябрь в столице ввели 116 километров новых улиц и магистралей, включая крайне важные для города участки Калужского шоссе и Северо-Западной хорды — таким образом в Москве поставили своеобразный рекорд. Правда, этого все еще не хватает для решения транспортного вопроса.

А ведь он уже какой год стоит в столице остро. И дабы город не превратился в одну большую пробку, ему немедленно нужны новые дороги. Все это понимают, и потому с каждым годом затевается все больше строек, привлекающих сомнительные организации, главная цель которых не выполнить свою работу на совесть, а отхватить как можно больше денег.