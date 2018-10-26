Столичных дорожников оштрафовали на 57 млн. рублей

В Москве прошла масштабная проверка строящихся дорожно-мостовых объектов. По ее итогам было выявлено свыше 3000 разного рода нарушений: эксперты выдали более 590 предписаний об их устранении, оформили 710 протоколов и оштрафовали технических заказчиков на круглую сумму в 57 млн. рублей.
Протяженность московских дорог составляет примерно 3600 километров, что не мало. Однако обеспеченность уличной сети в столице все равно недостаточна: сегодня она в два-три раза ниже, чем у любого другого мегаполиса мира. В среднем проезжая часть занимает лишь 8% территории города, в то время европейская норма составляет 15—20%.
Да, в нынешнем году дорожники потрудились на славу. C января по сентябрь в столице ввели 116 километров новых улиц и магистралей, включая крайне важные для города участки Калужского шоссе и Северо-Западной хорды — таким образом в Москве поставили своеобразный рекорд. Правда, этого все еще не хватает для решения транспортного вопроса.
А ведь он уже какой год стоит в столице остро. И дабы город не превратился в одну большую пробку, ему немедленно нужны новые дороги. Все это понимают, и потому с каждым годом затевается все больше строек, привлекающих сомнительные организации, главная цель которых не выполнить свою работу на совесть, а отхватить как можно больше денег.
Сколько жалоб власти получают от граждан! Одни сетуют на бесконечные дорожные работы, преграждающие проезд по той или иной улице чуть ли не целый год. Другие — на отвратительное качество покрытия, разбивающееся практически сразу после окончания ремонта. А причиной тому — безответственное отношение ответственных за мероприятия лиц.
Чтобы они совсем уж не наглели, за ними идет пристальный надзор. Строительству дорожных объектов уделяется особое внимание по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Все выявленные нарушения находятся на контроле до полного устранения. А кто решать проблемы по хорошему не хочет, тот получает солидный штраф.
В ходе очередной масштабной кампании, состоящей из 1030 проверок строящихся дорожного-мостовых объектов, Мосгосстройнадзор обнаружил свыше трех тысяч нарушений различного рода. В том числе — по организации и качеству самих работ, а также условий, в которых содержатся стройплощадки.
– В 210 из них (из 1030 — прим. ред.) участвовали специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Проводились инструментальные обследования строящихся и готовых конструкций, а также применяемых материалов, — сообщил сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
На сегодняшний день на контроле ведомства находится порядка 120 дорожно-транспортных объектов. Инспекциям подверглись Северо-Восточная хорда, южный дублер Кутузовского проспекта, дорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, Калужское шоссе и прочие магистрали.
По итогам прошедших проверок техническим заказчикам и строительным организациям выдали более 590 предписаний об устранении нарушений и 710 протоколов. Общая сумма штрафов составила 57 млн. рублей. В обозримом будущем ремонтникам предстоит ликвидировать проблемы, иначе к ним применят меры административного воздействия.