Российские дороги начали защищать от ДТП с участием лосей

Экодуком называют тоннели или мосты, предназначенные для того, чтобы дикие животные переходили через автомобильные трассы без ущерба для себя, машин и водителей. Сооружения эти выглядят довольно естественно (для диких животных): на них кладется слой грунта, высаживаются растения, а мосты имеют высокие ограждения.

Проведенные в ушедшем году исследования, а также данные фотовидеофиксации показали, что по экодуку переходили косули, кабаны, лисицы и зайцы. Лоси тоже пользовались экопереходом, причем в три раза чаще, нежели в 2017-м и 2018-м годах.

Экодук был построен с учетом естественных троп крупных животных (прежде всего лосей — частой причиной ДТП). Благодаря чему, на этом участке магистрали M3 количество аварий с участием диких животных упало до нуля.

Кстати, сегодня в нашей стране есть целых три экодука. Настоящая диковинка, в отличие, к примеру, от Канады. Почему-то больше у нас строить их пока не спешат. Еще один появился летом 2018 года в районе Солнечногорска, а весной прошлого года — под Дмитровом, оба перекинуты через строящийся ЦКАД.